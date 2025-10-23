Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Kına gecesinde korkutan anlar! Avize gelinin üzerine düştü! En güzel günü böyle mahvoldu...

İçerik devam ediyor

Adana’da kına gecesinde tavan avizesi gelinin üzerine düştü. Hafif sıyrıklarla atlatılan kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

Adana'da düzenlenen kına gecesinde, düğün salonunun tavanından kopan çember şeklindeki avize, dans eden gelinin üzerine düştü. Gelin, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı ve yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kına gecesinde korkutan anlar! Avize gelinin üzerine düştü! En güzel günü böyle mahvoldu... 1

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Atatürk Caddesi'ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. Salonda kına eğlencesi yapan genç çift pistte dans ettiği sırada tavandaki çember şeklindeki avize yerinden sökülerek gelin Y.Ç.'nin üzerine düştü. Çember boşluğun geniş olması nedeniyle Y.Ç. kazayı başına ve sırtına aldığı darbelerle hafif sıyrıklarla atlatırken, pisttekiler büyük panik yaşadı.

Kına gecesinde korkutan anlar! Avize gelinin üzerine düştü! En güzel günü böyle mahvoldu... 2

Y.Ç., yakınları tarafından otomobille hastaneye götürüldü. Beyin kanaması riskine karşı önlem amaçlı bir gün gözlem altında tutulan genç kadın daha sonra taburcu edildi. Yaşananlar salonun güvenlik kamerasına yansırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.Kaynak: İHABu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
23 Ekim burç yorumları: Akrep mevsimi başlıyor! Hangi burcu neler bekliyor?23 Ekim burç yorumları: Akrep mevsimi başlıyor! Hangi burcu neler bekliyor?
Belgrad’da parlamento önünde silahlı saldırı: 1 yaralıBelgrad’da parlamento önünde silahlı saldırı: 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
düğün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
İstanbul'da korkunç olay! Apartmanı ateşe verdi: Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da korkunç olay! Apartmanı ateşe verdi: Çok sayıda yaralı var

Özel, Arnavutköy'de konuştu: "Dört rezalet birden açıklıyorum"

Özel, Arnavutköy'de konuştu: "Dört rezalet birden açıklıyorum"

Bodo/Glimt hocası atmosfer için itirafta bulundu! ''Başım çatlıyor''

Bodo/Glimt hocası atmosfer için itirafta bulundu! ''Başım çatlıyor''

Azerbaycan'ın Müge Anlı'sıyla evli! Aşk pozları dile düştü

Azerbaycan'ın Müge Anlı'sıyla evli! Aşk pozları dile düştü

'Hayra alamet değil' Altın rekordan döndü! Fiyat hareketi için uzmanından çarpıcı yorum

'Hayra alamet değil' Altın rekordan döndü! Fiyat hareketi için uzmanından çarpıcı yorum

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.