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KINGDOM HEARTS Resmi Senfoni Orkestrası Turu Başladı!

KarıKoca Gaming KarıKoca Gaming
TEKNOLOJİ  | 23.06.2019 19:08 | Son Güncelleme

Square Enix’in unutulmaz oyunlarından Kingdom Hearts serisini canlı müzik eşliğinde tekrar yaşamak isteyenlere güzel haber var. Kingdom Hearts 3 ardından yakalanan unutulmaz sona doyamayanlar, oyunun resmi senfoni orkestrasının keyfini çıkarabilirler.

KINGDOM HEARTS Resmi Senfoni Orkestrası Turu Başladı!

Yönetmen Tetsuya Nomura tarafından hazırlanan konser müziği KINGDOM HEARTS’ın efsanevi bestecileri olan Yoko Shimomura, Takeharu Ishimoto ve Tsuyoshi Sekito tarafından hazırlandı.

Oyun konseri dünyasını bir adım daha yükseğe çıkaran konser, ilk kez sahnede Hikaru Utada, “Face My Fears” ve “Don’t Think Twice” ile yenilenen düzenlemelerin orkestra versiyonlarını sahneliyor. Ayrıca buna “Dearly Beloved” ve “Simple and Clean” de dahil. Konserin ilk yarısı, yeni ve daha etkileyici müzikal düzenlemelerle efsanevi müzik temasının çoğunu içeren güçlü bir “Diabolic Bash” boss’u ile bitiyor.  Konserin ikinci yarısı destansı ve daha yoğun devam ediyor. Burada Kingdom Hearts 3 melodilerine dalıyoruz. Konser, hikayeyi başından sonuna kadar yeniden canlandıran iki saatten fazla dünya standartlarında bir eğlence.

Oyun direktörü Tetsuya Nomura’nın yaklaşmakta olan DLC’yi duyurmak için sahnede göründüğü unutulmaz bir Tokyo galasından sonra besteciler Yoko Shimomura, Takeharu Ishimoto ve Tsuyoshi Sekito da ortaya çıkmaktan geri kalmadı. Bir sonraki konser 23 Haziran’da Orlando’da (Walt Disney Tiyatrosu) olacak, ardından 28-29 Haziran’da New York’taki Birleşik Saray’da bir konser ve 13 Temmuz’da Toronto’da (Kanada’da) bir Kanada prömiyeri olacak. Şov, Ağustos ayı sonlarında ABD ve Güney Amerika’ya yıl sonuna doğru dönmeden önce Avrupa’ya gidecek.

KINGDOM HEARTS Resmi Senfoni Orkestrası Turu Başladı!

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Anahtar Kelimeler:
Kingdom Hearts

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