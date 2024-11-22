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Kinoa nasıl pişirilir, nasıl haşlanır? Kinoa nasıl yenir? Kinoa besin değeri ve kalorisi

Firdevs Nacar Firdevs Nacar
18.11.2024 13:03
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Kinoa sağlıklı beslenme ve diyetlerde sıkça tercih edilen besleyici bir tahıldır. Yüksek protein içeriği, lif zenginliği ve glutensiz yapısı nedeniyle hem doyurucu hem de besleyicidir. Peki, kinoa nasıl pişirilir, haşlanır ve nasıl yenir? Ayrıca besin değeri ve kalorisi nedir?

Kinoa nasıl pişirilir, nasıl haşlanır? Kinoa nasıl yenir? Kinoa besin değeri ve kalorisi

Kinoa, sağlıklı ve besleyici bir tahıl alternatifidir. Pişirilmeden önce iyice yıkanmalı, ardından bir ölçü kinoa için 2 ölçü su kullanılarak yaklaşık 15-20 dakika kısık ateşte haşlanmalıdır. Piştikten sonra salatalara eklenebilir, garnitür olarak kullanılabilir ya da kahvaltılarda yoğurt ve meyve ile tüketilebilir. 100 gram pişmiş kinoa yaklaşık 120-130 kalori içerir ve yüksek protein, lif, demir ve magnezyum gibi besin maddeleri açısından zengindir ayrıca glutensizdir.

Kinoa nasıl pişirilir?

Kinoa pişirmek için önce iyice yıkayıp durulamanız gerekir. Ardından 1 ölçü kinoa için 2 ölçü su kullanarak kinoaları bir tencereye koyun ve kaynamaya bırakın. Su kaynadıktan sonra altını kısarak 15-20 dakika kadar pişirin. Kinoa, suyu tamamen çekip dışarı beyaz filizler çıkardığında pişmiş demektir. Daha sonra birkaç dakika dinlendirin ve çatal yardımıyla karıştırarak tane tane olmasını sağlayın. Bu şekilde kinoa salatalarda, yemeklerin yanında veya kahvaltılık olarak kullanılabilir.

Kinoa nasıl haşlanır?

Kinoa haşlamak için önce iyice yıkanması gerekir. Böylece üzerindeki acı tadı veren saponin maddesinden arındırmış olursunuz. Ardından bir tencereye 1 ölçü kinoa ve 2 ölçü su koyun. Su kaynamaya başladığında ocağın altını kısın ve 15-20 dakika kadar kinoanın suyu tamamen çekmesini bekleyin. Kinoa, hafifçe şişip dış kabuğu açıldığında ve beyaz filizler belirginleştiğinde haşlanmış demektir. Dinlendirdikten sonra servise hazırdır.

Kinoa nasıl yenir?

Kinoa farklı şekillerde tüketilebilen çok yönlü bir besindir. Haşlanmış kinoa salatalarda, çorbalarda veya ana yemeklerin yanında garnitür olarak kullanılabilir. Ayrıca kahvaltıda yoğurt veya sütle karıştırılarak meyve, bal veya kuruyemişlerle tatlandırılabilir. Sebzelerle sote edilip pilav olarak ya da kısır gibi tariflerde bulgur yerine kullanılabilir. Tatlı olarak ise tarçın, vanilya ve sütle pişirilerek sıcak ya da soğuk puding yapımında kullanılabilir. Kinoa glutensiz ve besleyici olmasıyla sağlıklı bir diyetin parçası olabilir.

Kinoa besin değeri

100 gram pişmiş kinoada bulunanlar şöyledir:

  • Kalori: 120-130 kcal
  • Protein: 4-5 gram
  • Lif: 2-3 gram
  • Karbonhidrat: 20-22 gram
  • Yağ: 1-2 gram
  • Demir: Günlük ihtiyacın yaklaşık %15'i
  • Magnezyum: Günlük ihtiyacın yaklaşık %30'u

Kinoa, özellikle bitkisel protein açısından zengin olduğu için vejetaryen ve vegan beslenenler tarafından da sıkça tercih edilir. Aynı zamanda glutensiz olması nedeniyle gluten hassasiyeti olanlar için de iyi bir alternatiftir.

Kinoa kalorisi düşük olduğu için sıkla tercih edilir. Kinoayı çeşitli tariflerle zenginleştirebilir, besleyici ve sağlıklı öğünler hazırlayabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
kinoa
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