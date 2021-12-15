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Kurutulmuş biber ve domatesin en güzel hâli: Antakya mutfağının kıpkırmızı mezesi bezirgani nasıl yapılır?

14.12.2021 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meze kültürü, Türk mutfağında oldukça geniş bir yere sahip. Kahvaltılarda, akşam yemeklerinde, özel davetlerde sofraları süsleyen birbirinden lezzetli birçok meze tarifi bulunuyor. Biz de yeni bir meze denemek isteyenler için Antakya yöresine ait olan bezirgani tarifini paylaşmak istiyoruz. Üstelik bu lezzetli mezenin hazırlanışı da çok kolay!

Kurutulmuş biber ve domatesin en güzel hâli: Antakya mutfağının kıpkırmızı mezesi bezirgani nasıl yapılır?

Akdeniz mutfağının en özel tariflerinden biri olan bezirgani, kurutulmuş biber ve domates kullanılarak yapılan lezzetli bir meze türü. Sofralarınıza daha fazla renk ve lezzet katacak olan bezirganiyi öğle ve akşam öğünlerinin yanında tüketebileceğiniz gibi kahvaltı masalarında, cips ve kızartmaların yanında, hatta lezzetli soğuk sandviçler ve kanepeler hazırlarken de tercih edebilirsiniz. İşte karşınızda, kıpkırmızı görüntüsüyle kalpleri çalan bezirgani tarifi...

BEZİRGANİ TARİFİ

MALZEMELER

  • 8 adet kurutulmuş baş biber (3-4 adet közlenmiş kırmızı biber de kullanabilirsiniz.)

  • 8 adet kurutulmuş domates

  • 1 tatlı kaşığı kurutulmuş fesleğen çiçeği (Bulamadıysanız ince doğranmış taze fesleğen kullanabilirsiniz.)

  • 1-2 çorba kaşığı nar ekşisi

  • 1 adet kuru soğan

  • 1-2 dal taze soğan

  • Yarım demet maydanoz

  • Yarım kahve fincanı zeytinyağı

  • 1 çay bardağı iri dövülmüş ceviz (isteğe bağlı)

  • Bir tutam tuz

HAZIRLANIŞI

  • Kurutulmuş domates ve biberleri kaynar suyun içerisine atın. Yaklaşık 1 saat, yumuşayıncaya kadar suyun içerisinde bekletin.

  • Eğer kuru biber yerine kırmızı biber kullanacaksanız biberleri güzelce közleyin.

  • Kuru soğanı minik küpler hâlinde doğrayın.

  • Yumuşattığınız kuru domatesleri ve biberleri suyun içerisinden çıkarın. İncecik doğrayın.

  • Cevizleri kırarak iri parçalar elde edin.

  • Bir tavaya 1-2 yemek kaşığı zeytinyağı koyun ve hafifçe ısıtın.

  • Ardından kuru soğanları ilave edip soteleyin.

  • Doğradığınız kuru domatesleri ve biberleri de ekleyerek 2-3 dakika kadar daha soteleyin.

  • Son olarak tavaya iri parçalar halindeki cevizleri koyun ve tavayı ocaktan alın.

  • Karışımı soğumaya bırakın.

  • Taze soğan, fesleğen ve maydanozları iyice yıkayıp kuruttuktan sonra incecik kıyın.

  • Bir kabın içerisinde nar ekşisi, tuz ve zeytinyağını çırparak sos kıvamına getirin.

  • Bir kenarda bekletip soğuttuğunuz domates ve biberlerin üzerine önce doğradığınız yeşillikleri ilave edip karıştırın.

  • Sonra ise hazırladığınız sos karışımını ekleyin ve tüm malzemeleri birbiriyle harmanlayın.

  • Karışımı bir meze tabağına alarak servis edin. Afiyet olsun!

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