Kurutulmuş biber ve domatesin en güzel hâli: Antakya mutfağının kıpkırmızı mezesi bezirgani nasıl yapılır?

Akdeniz mutfağının en özel tariflerinden biri olan bezirgani, kurutulmuş biber ve domates kullanılarak yapılan lezzetli bir meze türü. Sofralarınıza daha fazla renk ve lezzet katacak olan bezirganiyi öğle ve akşam öğünlerinin yanında tüketebileceğiniz gibi kahvaltı masalarında, cips ve kızartmaların yanında, hatta lezzetli soğuk sandviçler ve kanepeler hazırlarken de tercih edebilirsiniz. İşte karşınızda, kıpkırmızı görüntüsüyle kalpleri çalan bezirgani tarifi...
MALZEMELER
8 adet kurutulmuş baş biber (3-4 adet közlenmiş kırmızı biber de kullanabilirsiniz.)
8 adet kurutulmuş domates
1 tatlı kaşığı kurutulmuş fesleğen çiçeği (Bulamadıysanız ince doğranmış taze fesleğen kullanabilirsiniz.)
1-2 çorba kaşığı nar ekşisi
1 adet kuru soğan
1-2 dal taze soğan
Yarım demet maydanoz
Yarım kahve fincanı zeytinyağı
1 çay bardağı iri dövülmüş ceviz (isteğe bağlı)
HAZIRLANIŞI
Kurutulmuş domates ve biberleri kaynar suyun içerisine atın. Yaklaşık 1 saat, yumuşayıncaya kadar suyun içerisinde bekletin.
Eğer kuru biber yerine kırmızı biber kullanacaksanız biberleri güzelce közleyin.
Kuru soğanı minik küpler hâlinde doğrayın.
Yumuşattığınız kuru domatesleri ve biberleri suyun içerisinden çıkarın. İncecik doğrayın.
Cevizleri kırarak iri parçalar elde edin.
Bir tavaya 1-2 yemek kaşığı zeytinyağı koyun ve hafifçe ısıtın.
Ardından kuru soğanları ilave edip soteleyin.
Doğradığınız kuru domatesleri ve biberleri de ekleyerek 2-3 dakika kadar daha soteleyin.
Son olarak tavaya iri parçalar halindeki cevizleri koyun ve tavayı ocaktan alın.
Karışımı soğumaya bırakın.
Taze soğan, fesleğen ve maydanozları iyice yıkayıp kuruttuktan sonra incecik kıyın.
Bir kabın içerisinde nar ekşisi, tuz ve zeytinyağını çırparak sos kıvamına getirin.
Bir kenarda bekletip soğuttuğunuz domates ve biberlerin üzerine önce doğradığınız yeşillikleri ilave edip karıştırın.
Sonra ise hazırladığınız sos karışımını ekleyin ve tüm malzemeleri birbiriyle harmanlayın.
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