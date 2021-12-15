Kurutulmuş biber ve domatesin en güzel hâli: Antakya mutfağının kıpkırmızı mezesi bezirgani nasıl yapılır?

Akdeniz mutfağının en özel tariflerinden biri olan bezirgani, kurutulmuş biber ve domates kullanılarak yapılan lezzetli bir meze türü. Sofralarınıza daha fazla renk ve lezzet katacak olan bezirganiyi öğle ve akşam öğünlerinin yanında tüketebileceğiniz gibi kahvaltı masalarında, cips ve kızartmaların yanında, hatta lezzetli soğuk sandviçler ve kanepeler hazırlarken de tercih edebilirsiniz. İşte karşınızda, kıpkırmızı görüntüsüyle kalpleri çalan bezirgani tarifi...

BEZİRGANİ TARİFİ

MALZEMELER

8 adet kurutulmuş baş biber (3-4 adet közlenmiş kırmızı biber de kullanabilirsiniz.)

8 adet kurutulmuş domates

1 tatlı kaşığı kurutulmuş fesleğen çiçeği (Bulamadıysanız ince doğranmış taze fesleğen kullanabilirsiniz.)

1-2 çorba kaşığı nar ekşisi

1 adet kuru soğan

1-2 dal taze soğan

Yarım demet maydanoz

Yarım kahve fincanı zeytinyağı

1 çay bardağı iri dövülmüş ceviz (isteğe bağlı)

Bir tutam tuz

HAZIRLANIŞI