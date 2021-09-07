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  4. Kira ödemekten sıkılan çift, eski bir otobüsü eve dönüştürdü! Sosyal medyada paylaşımları gündem yarattı

Kira ödemekten sıkılan çift, eski bir otobüsü eve dönüştürdü! Sosyal medyada paylaşımları gündem yarattı

07.09.2021 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avusturalya’da yaşayan Emma ve Nick çifti, 3200 sterlin değerindeki (36 bin TL) eski bir otobüsü satın alarak hayallerindeki hayata adım attılar. Yeni doğan bebekleriyle otobüste yaşamlarını devam ettiren çiftin deneyimleri sosyal medyada dikkatleri çekti.

Kira ödemekten sıkılan çift, eski bir otobüsü eve dönüştürdü! Sosyal medyada paylaşımları gündem yarattı

Emma ikinci çocuğuna hamileyken eşi Nick ile beraber sıradışı bir karar aldı. 1985 model eski bir halk otobüsünü satın alan çift, iki çocuğunu şehrin kaosun uzak büyütmeye başladı. Elektrik işleri dışında otoübüsün tüm dizaynını kendileri yapan çift, herkesi kıskandıracak bir eve kavuştu. Büyük çocukları 16 aylıkken otobüse taşınan ikili yaşadıkları deneyimden mutlu olduğunu dile getiriyor.

“TEMİZ BİR SAYFA GİBİYDİ”

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Büyük çocuklarının Hudson’ın yeni hayatlarına bayıldığını ifade eden Emma, “Kendi küçük odasında karyolasını kurdu. Dolaşmak için büyük bir arka bahçeye, oynamak için tavuklara ve bir bisiklete sahipti. Sadeliği sevdim. Yeni bir yaşam, temiz bir sayfa gibiydi” ifadelerini kullandı.

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BAŞKA İNSANLARA DA KİRALIYORLAR

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Hayallerindeki evi kendi imkanları ve zevkleri doğrultusunda yeniden düzenleyen Emma ve Nick, bu deneyimi diğer insanlarında tatması gerektiğini düşünüyor. Bu nedenle ikili otobüslerini maceraseverler için kiralıyor.

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