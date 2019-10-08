Kıraç geri adım atmadı! 'Kadınlara sevimli görüneceğim diye...'

Şarkıcı Kıraç verdiği bir röportajda 'Çocuklara yabancı dadılar bakıyor. Hafta sonu kahvaltıcılar tıklım tıklım. Şehirli kadın çocuk bakmayı geçtim, evde kahvaltı bile hazırlamıyor' ifadelerini kullanmıştı.

Kıraç'ın bu sözleri kadın-erkek herkesin tepkisini çekmişti. Ünlü şarkıcı konser öncesi tartışma yaratan sözlerine açıklık getirdi.

İşte Kıraç’ın açıklamalarından satır başları:

"Kadınlara hakaret etmedim, etmem. Bunu Türkiye'deki herkes bilir. Mardin'inden İstanbul'un tepesindeki gökdelende oturan kadına kadar, herkes benim nasıl bir duruşumun olduğunu bilir. Ama ben eyyamcılık da yapmam. Kadınlara sevimli görüneceğim diye eyyamcılık yapmam. Orada bir şey anlatmaya çalıştım. Evlilikle ilgili, evliliklerin gittiği durumla ilgili bir şeyler söylemeye çalıştım. Ben siyasetçi değilim, hukuk diliyle de konuşmuyorum, günlük dil kullanıyorum. O dilin bilinçaltı sorgulanabilir mi? Sorgulana bilir. Ben ilerisiyle ilgili bir şeyler anlatmaya çalıştım. Sözümün arkasındayım. Ne dedim ki arkasında olmayayım.