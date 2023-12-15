Kirasını ödeyemeyince sokakta kaldı, hüngür hüngür ağladı! O iddia Zahide Yetiş'i şaşırttı! Ev sahibi meğer...

Gündüz kuşağının sevilen programı Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak programına Eylül ayından beri sokakta kalan Suna Hanım'ın anlattıkları damga vurdu. Canlı yayında anlattıkları ile herkesi gözyaşlarına boğan Suna Hanım kimsesiz olduğunu ve camide kaldığını söyledi.

Çocukluğundan beri annesi ve babası tarafından sevilmediğini söyleyen 43 yaşındaki Suna Hanım hiç evlenmediğini ve babasından şiddet gördüğü için evlenmekten korktuğunu da dile getirdi.

Suna Hanım, ev sahibinin bir sene içerisinde üç defa kira zammı yaptığını ve bu durumun onu zor duruma soktuğunu ve icralık olduğunu ifade etti. 9 ay köye gittiğini ve orada banka olmadığı için elden kira verdiğini söyleyen Suna Hanım 'Ev sahibim elden verdiğim kiraları inkar etti' dedi.

Suna Hanım; 'Kiramı yükseltince 3 ay veremedim. Gidip şikayetçi oldu ve eşyalarım yediemine alındı' dedi. Tek birikiminin o eşyaları olduğunu söyleyen Suna Hanım o anlarda gözyaşlarını tutamadı.







