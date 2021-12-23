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  4. Kiraya verdiği evi tanıyamadı! İstifçi kiracının biriktirdiklerini gördüğünde şaşkınlık yaşadı

Kiraya verdiği evi tanıyamadı! İstifçi kiracının biriktirdiklerini gördüğünde şaşkınlık yaşadı

23.12.2021 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

54 yaşındaki mülk sahibi Danny Hernon, 18 yıllık kiracısının Greater Manchester’daki evinden ayrılmasından sonra büyük bir şaşkınlık yaşadı. İstifçilik sendromu veya istifleme bozukluğu olarak bilinen psikolojik rahatsızlık yaşayan kiracısı 18 yıl boyunca evindeki hiçbir şeyi atmamıştı. Hernon, evine girdiğinde dev dışkı ve çöp dağlarından oluşan bir manzarayla karşılaştı.

Kiraya verdiği evi tanıyamadı! İstifçi kiracının biriktirdiklerini gördüğünde şaşkınlık yaşadı

Ev sahibi Danny Hernon, 18 yıllık kiracısının, bir aydan fazla bir süre önce taşınmasına rağmen, üç yatak odalı ve teraslı bir banyolu evinin anahtarlarını geri vermek istememesi üzerine şüphelendi. Anahtarı teslim aldıktan sonra ilk iş olarak evine bakmaya gitti. Gördüğü manzara karşısında dehşete düştü. Çünkü her oda çöp yığınlarıyla doluydu ve adım atacak yer yoktu.

“ÇÖPLERİ KAZMAK ZORUNDA KALDIM”

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Evin odaları arasında dolaştıktan sonra çıkış yolunu bulabilmek için çöp yığınlarını kazmak zorunda kaldığını dile getiren Hernon, banyo zemininde dışkıyla kaplı tuvalet kağıtlarının olduğunu söyledi. Kiracıyı polise ve belediyeye bildirdiklerini ifade eden Hernon, zararının bir kısmının karşılanması için çaba gösterdiğini söyledi.

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“BÖYLE NASIL YAŞABİLDİĞİNİ BİLMİYORUM”

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Hernon bir arkadaşının yardımıyla evdeki çöpleri kürekle attıklarını söylerken gördüklerini anlatabilecek kelimeleri bulmak konusunda zorluk yaşadı. Bir insanın yaşabileceğinden çok berbat koşulların yaratıldığını dile getiren Hernon, “İnsanların böyle yaşabildiğini bilmiyorum. Buna inanması gerçekten çok güç. Bu şekle gelebilmesi için yıllarca devam etmiş olması gerekir” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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