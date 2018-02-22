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Kırgın Çiçekler dizisi veda partisiyle final yapacak

DİZİ HABERLERİ  | 22.02.2018 21:02 | Son Güncelleme

Ekranların en çok izlenen dizilerinden Kırgın Çiçekler final yapıyor. Dizi ekibi veda pastası kesti. Başrollerinde Hazar Motan, Biran Damla Yılmaz, Aleyna Solaker ve Gökçe Akyıldız gibi genç yeteneklerden oluşan dizi reyting rekorları kırmış ve uzun süre zirvede kalmıştı. Kırgın Çiçekler dizisinin 113. bölümde final yapacak.

Kırgın Çiçekler dizisi veda partisiyle final yapacak

Kırgın Çiçekler dizisinin ekran macerası sona eriyor. ATV'nin NTC Medya imzalı “Kırgın Çiçekler” dizisi, final yapmaya hazırlanıyor. 2015 yılından beri ekranda olan dizinin geçen haftalarda 100. bölüm pastası kesilmişti. Reytinglerde 50 hafta birinci, 50 hafta da ikinci olan projenin patronu Mehmet Yiğit Alp, geçen hafta final kararını ekibe açıklamıştı.

KIRGIN ÇİÇEKLER İÇİN VEDA PARTİSİ
Sette pasta kesen yapımcı bununla da kalmadı ve parti havasında veda etmek için büyük bir veda yemeği düzenlemeye karar verdi. 26 Şubat akşamı “Kırgın Çiçekler” dizisinde emeği geçenlerin bir araya geleceği gece geç saatlere kadar devam edecek.

Yetiştirme yurdunda yetişen 5 genç kızın hikâyesini beyazcama taşıyan dizi İpek Karapınar, Özgür Çevik gibi tanınmış oyuncularının yanı sıra Nil Keser, Hazar Motan ve Aleyna Solaker gibi genç yeteneklerin de yıldızını parlatmıştı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Hepsi pisikolojik destek almalı ağla ağla ağla manyak oldular
saçma sapan bişey
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