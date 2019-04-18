Kırgız halkı Türk filmleriyle buluşacak

Yerli Düşünce Derneği tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla, Bişkek Büyükelçiliği'nin ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Türk Filmleri Haftası–Kırgızistan" 22 Nisan'da başlayacak.
Kırgızistan ile Türkiye arasında sinemanın gücüne dayanarak bir köprü kurmayı hedef edinen programda, usta yönetmenlerin ödüllü eserlerinin yanı sıra Türkiye'de ilgiyle izlenen popüler sinema filmleri de seyircilerin karşısına çıkacak.
Etkinlik kapsamında, 22-26 Nisan tarihleri arasında "Bizim İçin Şampiyon", "Çakallarla Dans 5", "Organize İşler Sazan Sarmalı", "Börü" ve "Rafadan Tayfa" adlı animasyon film Manas Kino Merkezinde ücretsiz olarak gösterilecek.
Program çerçevesinde ayrıca film gösterimlerinin ardından Türkiye'den gelen yönetmen, oyuncu ve yapımcılar, Kırgızistanlı sinemacılarla ve Kırgızistan Türk Manas Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya gelerek, söyleşiye katılacak.
AA
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