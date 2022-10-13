Kırgızistan'ın milli yemeği: beşparmak çorbası nasıl yapılır? Beşparmak çorbası tarifi!

Beşparmak çorbası Kırgızistan, Kazakistan gibi ülkelerde meşhur olmakla beraber geneleksel Orta Asya yemeği çeşididir. Beşparmak yemeğinin adı bu yemeğin elle yenmesinden gelmektedir. Beşparmak çorbasında etin yumuşak olması için uzun süre pişirilmesi gerekiyor. Yemeğin ritüelinde ise, sofraya oturulur, ellerin yıkanması için tas ve su gelir, herkes elini yıkadıktan sonra yemekler gelir, herkes tabağına yemeğini alır ve beş parmak ile yemek yenmeye başlanır. Merak edenler ve deneyecekler için beşparmak çorbası tarifi...

MALZEMELER 1 kilogram kemikli kuzu eti

3 adet patates

1 yemek kaşığı tuz

2 adet kuru soğan

1 çay kaşığı

karabiber

Hamur için;

2 su bardağı un

1 adet yumurta

1 su bardağı su

1/2 çay kaşığı

tuz

TARİF Bir tencere veya düdüklü tencereye etleri yerleştirin ve tüm tencere su ile dolacak kadar su ekleyin.

1,5 saat sonra su kaynayıp etler pişmeye yaklaşınca doğranmış patatesleri de ekleyin ve patatesler yumuşayana kadar pişirin.

Etler ve patatesler piştikten sonra kevgir yardımıyla tencereden çıkarın ve kaynayan piyazlık doğranmış soğanları suya atıp yumuşayana kadar 5 dakika pişirin.

Soğanları da süzdürüp tencereden aldıktan sonra hamur parçalarını da aynı suya atın ve 5 dakika pişirin. Eğer su miktarı azalmışsa biraz daha su ekleyip kaynadıktan sonra hamurları atabilirsiniz.

Pişen hamurları servis edeceğiniz tabağın en altına yerleştirin.

Üzerine et ve patatesleri, en üste de soğanları yerleştirip, dilerseniz karabiber ekleyerek servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

