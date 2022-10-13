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Kırgızistan'ın milli yemeği: beşparmak çorbası nasıl yapılır? Beşparmak çorbası tarifi!

13.10.2022 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşparmak çorbası tarifi 13 Ekim Perşembe akşamı MasterChef seyircileri tarafından sıklıkla sorgulanacak. MasterChef'in yeni bölümünde Türk dünyasından yemekler konseptiyle 5 ayrı ülkenin 5 farklı tarifi yapılması istendi. Bunlardan biri de Kırgızistan'da meşhur olan beşparmak çorbası tarifi. Adını ilk kez duyanlar ve denemek isteyenler beşparmak çorbasının tarifini ve yapılışını arama motorlarında sorguluyorlar. Peki, Beşparmak çorbası nasıl yapılır? İşte Beşparmak çorbası tarifi...

Kırgızistan'ın milli yemeği: beşparmak çorbası nasıl yapılır? Beşparmak çorbası tarifi!
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Kaç kisilik 6
Hazırlık Süresi 50dk
Pişirme Süresi 150dk
Kalori/Porsiyon 444kal

Beşparmak çorbası Kırgızistan, Kazakistan gibi ülkelerde meşhur olmakla beraber geneleksel Orta Asya yemeği çeşididir. Beşparmak yemeğinin adı bu yemeğin elle yenmesinden gelmektedir. Beşparmak çorbasında etin yumuşak olması için uzun süre pişirilmesi gerekiyor. Yemeğin ritüelinde ise, sofraya oturulur, ellerin yıkanması için tas ve su gelir, herkes elini yıkadıktan sonra yemekler gelir, herkes tabağına yemeğini alır ve beş parmak ile yemek yenmeye başlanır. Merak edenler ve deneyecekler için beşparmak çorbası tarifi...

MALZEMELER

  • 1 kilogram kemikli kuzu eti
  • 3 adet patates
  • 1 yemek kaşığı tuz
  • 2 adet kuru soğan
  • 1 çay kaşığı
  • karabiber
  • Hamur için;
  • 2 su bardağı un
  • 1 adet yumurta
  • 1 su bardağı su
  • 1/2 çay kaşığı
  • tuz

TARİF

  • Bir tencere veya düdüklü tencereye etleri yerleştirin ve tüm tencere su ile dolacak kadar su ekleyin.
  • 1,5 saat sonra su kaynayıp etler pişmeye yaklaşınca doğranmış patatesleri de ekleyin ve patatesler yumuşayana kadar pişirin.
  • Etler ve patatesler piştikten sonra kevgir yardımıyla tencereden çıkarın ve kaynayan piyazlık doğranmış soğanları suya atıp yumuşayana kadar 5 dakika pişirin.
  • Soğanları da süzdürüp tencereden aldıktan sonra hamur parçalarını da aynı suya atın ve 5 dakika pişirin. Eğer su miktarı azalmışsa biraz daha su ekleyip kaynadıktan sonra hamurları atabilirsiniz.
  • Pişen hamurları servis edeceğiniz tabağın en altına yerleştirin.
  • Üzerine et ve patatesleri, en üste de soğanları yerleştirip, dilerseniz karabiber ekleyerek servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

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Anahtar Kelimeler:
Kazakistan Kırgızistan Masterchef orta asya tarifi
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