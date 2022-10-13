Kırgızistan'ın milli yemeği: beşparmak çorbası nasıl yapılır? Beşparmak çorbası tarifi!

Beşparmak çorbası Kırgızistan, Kazakistan gibi ülkelerde meşhur olmakla beraber geneleksel Orta Asya yemeği çeşididir. Beşparmak yemeğinin adı bu yemeğin elle yenmesinden gelmektedir. Beşparmak çorbasında etin yumuşak olması için uzun süre pişirilmesi gerekiyor. Yemeğin ritüelinde ise, sofraya oturulur, ellerin yıkanması için tas ve su gelir, herkes elini yıkadıktan sonra yemekler gelir, herkes tabağına yemeğini alır ve beş parmak ile yemek yenmeye başlanır. Merak edenler ve deneyecekler için beşparmak çorbası tarifi...
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