Kırgızistan Sağlık Bakanı Çolponbayev'den Türkiye'ye teşekkür

Her geçen yıl ülkesinde Türkiye'de tedavi görmek isteyenlerin sayısında artış olduğunu vurgulayan Çolponbayev, "Her yıl 100 Kırgız hastaya ücretsiz tedavi imkanı veren Türkiye'ye müteşekkiriz. Bu çok güzel bir proje. Bu proje sayesinde hastalarımız Türkiye'de çok iyi hastanelerde tedavi imkanı buldu." dedi.

BİRÇOK SAĞLIK SORUNUNUN ÇÖZÜLECEĞİNE İNANIYORUZ

Kosmosbek Çolponbayev, sağlık alanında gelişmek için gayret gösterdiklerini belirterek, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından başkent Bişkek'te kurulan Kırgızistan-Türkiye Dostluk Hastanesinin hizmete açılmasının ardından birçok sağlık sorunun burada çözüleceğine inandıklarını kaydetti.

Çolponbayev, gelecek yıl 150 hastanın Türkiye'de ücretsiz tedavi imkanı bulacağını sözlerine ekledi. Türkiye ile Kırgızistan arasında 2014'te sağlık alanında imzalanan iş birliği anlaşması kapsamında, her yıl 100 Kırgız hasta Türkiye'de ücretsiz tedavi görüyor.

