Kırıkkale’de kaçak cep telefonu operasyonu

Kırıkkale’de bir iş yerinde yapılan aramalarda gümrük kaçağı cep telefonları ve telefon ekranları ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler kentte kaçak ya da klonlanmış cep telefonu satışı yapan iş yerlerine yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler tarafından İ.Y. isimli şahsın iş yerinde yapılan aramalarda 11 gümrük kaçağı cep telefonu ve 15 cep telefonu ekranı ele geçirildi. Söz konusu şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

