Kirin 990 5G yonga seti tanıtıldı

7nm üretim süreci ile üretilen Kirin 990 yonga seti tam 10.3 milyar transistöre sahip. Apple’ın iPhone Xs modellerinde kullandığı Apple A12 Bionic yonga setinin 6.9 milyar transistöre sahip olduğunu belirtelim.

Yapay Zeka özelliklerini geliştiren Huawei, yüz ve ses tanıma gibi işlemler için yonga setinden güç alıyor. Neural Engine sayesinde bir önceki yonga setinden yapay zeka konusunda 5 kat daha hızlı olan Kirin 990 yonga seti, yine Kirin 980’e göre 24 kat daha verimli çalışıyor.

2.86 GHz, 2.36 GHz ve 1.95 GHz hızında çalışan çekirdeklerden beslenen bu yonga setine Mali G76 grafik birimi eşlik ediyor. Balong 5000 5G modemi sayesinde 2.3 Gbps indirme ve 1.25 Gbps yükleme hızı sunan yonga seti, Qualcomm’un Snapdragon X55 5G modeminden daha hızlı olması ile dikkat çekiyor.

Bu yonga seti farkını kamera konusunda da gösteriyor. Yonga setinde iki adet ISS yer alıyor. Bu sayede DSLR kalitesinde fotoğraflar çekmek için yonga seti varını yoğunu ortaya koyuyor. BM3D sayesinde 3D filtreleme de kullanan Kirin 990 yonga setinin ilk olarak Mate 30 ve Mate 30 Pro modellerinde kullanılacağını belirtelim.

Yıllar, anılar ve Walkman’in 40. yılı kutlu olsun!

