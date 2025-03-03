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  4. Kırışık paraya tahammülü yok! Bir esnaf, her banknotu tek tek ütüleyerek kullanıyor: "Sen parayı akordiyon gibi getiriyorsun, ben ütülemek zorunda kalıyorum"

Kırışık paraya tahammülü yok! Bir esnaf, her banknotu tek tek ütüleyerek kullanıyor: "Sen parayı akordiyon gibi getiriyorsun, ben ütülemek zorunda kalıyorum"

03.03.2025 17:04
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Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
03.03.2025 17:04
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Bir esnafın, buruşuk ve kırışık para kullanmaya tahammülü olmadığı için eline geçen her banknotu ütülediği ortaya çıktı. Yıllardır bu alışkanlığı sürdüren esnaf, "Ben bütün paralarımı ütülerim, bilaistisna ütülerim" diyerek paraların mikrop yuvası olduğunu savunuyor.

Parayı kırışık kullanmak istemeyen esnaf, kırışık ve buruşuk paraları ütülemenin sadece düzen değil, hijyen açısından da önemli olduğunu belirtiyor, "Hiç ütülemeden para almam ve vermem. Para kadar kirli, mikroplu bir şey yok" diyor.

"BÖYLE PARA GICIR OLUNCA SEVİYORUM"

Esnaf, düzenli paraya olan takıntısını "Bunu böyle daha okşayarak ütülüyorum. Böyle para gıcır olunca seviyorum işte" sözleriyle dile getiriyor. Her banknotu tek tek ütüleyerek düz hale getirdiğini belirten esnaf, bu alışkanlığından vazgeçmeye niyetli değil.

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"BAYANLAR SÜREKLİ SORUYOR, ‘AMCA PARA ÜTÜLENİR Mİ?’"

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Bu alışkanlığının çevresinde büyük merak uyandırdığını anlatan esnaf, özellikle kadın müşterilerin sık sık kendisine "Amca para ütülenir mi?" diye sorduğunu belirtiyor. Ancak o, buruşuk para getirenleri eleştirerek, "Sen parayı akordiyon gibi getiriyorsun, ben ütülemek zorunda kalıyorum" diyerek kendini savunuyor.

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"AYAĞINDAKİ 10 TL’LİK ÇORABI ÖNEMSİYORSUN AMA 200 TL’Yİ ÖNEMSEMİYORSUN"

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İnsanların küçük şeylere gösterdiği özeni paraya göstermediğini savunan esnaf, "Üzerinde bir de ‘Türk Lirası’ yazıyor, ayağındaki 10 TL’lik çorabı önemsiyorsun ama 200 TL’yi önemsemiyorsun" diyerek, banknotların düzenli kullanılmasının önemli olduğunu söylüyor.

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"BENDE PARA HİÇ ESKİMEZ"

Özenle ütülediği paralarını cüzdanında düz şekilde muhafaza ettiğini söyleyen esnaf, "Bendeki para hiç eskimez, ikiye katlar koyarım" diyerek titizliğini dile getiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Esnaf para Ütü cüzdan
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