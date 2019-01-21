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Kırklareli'de yaban kedisi heyecanı! Fotoğraflandı

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YAŞAM  | 21.01.2019 11:19 | Son Güncelleme

Kırklareli'de Biyoçeşitlilik Çalışmaları Derneği'nce doğada görüntülenmesi zor olan yaban kedisinin fotoğraflandığı bildirildi.

Kırklareli'de yaban kedisi heyecanı! Fotoğraflandı

Biyoçeşitlilik Çalışmaları Derneği, gerçekleştirdiği arazi çalışmasında, doğada görüntülenmesi zor olan yaban kedisini (Felis silvestris) fotoğrafladı.

Dernek Başkanı Özmen Yeltekin, yaptığı yazılı açıklamada, Kırklareli-Edirne sınırına yakın bir alanda, yaban kedisini bir ağacın üzerinde fotoğrafladıklarını kaydetti.

Yaban kedisini fotoğraflamanın heyecanını yaşadıklarını belirten Yeltekin, yaban kedilerinin doğada görülmesinin çok zor olduğunu ifade etti.

'DOĞADA GÖRÜLMESİ ZOR'

Trakya'nın bu anlamda zengin olduğunu aktaran Yeltekin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yaptığımız tespit, avlanma davranışından ziyade oraya sığınmış olabileceğini bize düşündürttü. Muhtemelen çevredeki yabanileşmiş sokak köpekleri kovalayıp oraya sıkıştırdı. Bizi gördüğü anda kaçmak istemesine rağmen bir süre daha aşağıyı gözlemleyip, emin olduktan sonra inip uzaklaştı. Genellikle geceleri aktif olan, doğada görüntülemesi zor bir tür. Hala Trakya'nın ne kadar zengin bir biyoçeşitliliğe sahip olduğunu bize anlatıyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
yaban kedisi Kırklareli Felis silvestris

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