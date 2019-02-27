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Kırklareli'de yakılmış kedi ve köpek ölüleri bulundu

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YAŞAM  | 27.02.2019 16:14 | Son Güncelleme

Kırklareli'nin İnece beldesindeki çöplükte, boğazı kesilerek yakılmış 1 kedi ve yine yakılmış 5'i yavru, 7 köpek ölüsü bulundu. Hayvanseverlerin şikayeti üzerine Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla soruşturma başlatıldı.

Kırklareli'de yakılmış kedi ve köpek ölüleri bulundu

Olay, belde yakınlarındaki çöplükte meydana geldi. Sokak hayvanlarını beslemek üzere İnece beldesi çöplüğüne giden Soner Bilgin ve Dilek Tunador, yakılmış kedi ve köpek ölülerini görerek, durumu jandarmaya bildirdi. Yapılan incelemede boğazı kesilerek yakılmış 1 kedi ve yine yakılmış 5'i yavru, 7 köpek ölüsü bulundu. Kedi ve köpeklerin ölüleri, jandarmanın incelemesinin ardından belediye ekipelerince gömüldü.

"DAYANILACAK BİR MANZARA DEĞİLDİ"

Kırklareli Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Yüksel İbrikçi, "İnsanlığın geldiği son nokta. Dernek olarak sabahın erken saatlerinde, kedi ve köpekleri yanmış halde bulan kardeşimizle, İnece çöplüğüne gittik. Canlar İnece Belediye ekipleri tarafından gömüldü. Dayanılacak bir manzara değildi. Ne olur çocuklarımıza merhameti öğretelim. Yetkililerden bu suçu işleyen vicdansıza ceza kanununu uygulayarak en yüksek cezayı vermelerini istiyoruz" dedi.

Hayvanseverlerin şikayeti üzerine Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla soruşturma başlatıldı.

"ÇOK KORKUNÇ BİR GÖRÜNTÜYDÜ"

Dilek Tunador, "Ben İnece'de sokak canlarını besliyorum. Dün bana bir ihbar geldi 'çöplükte yanan köpekler var' diye. Hemen çöplüğe geldiğimde 5 köpek ve 1 kediyi yanmış şekilde buldum. Hemen yanlarında da 2 köpek ölüsü buldum. Olayı jandarmaya bildirdim. Jandarma olayla ilgili çalışma başlattı. Bu caniliği kim neden yapar anlamış değilim. Çok sıkı bir araştırma var. Hala dumanları üzerindeydi. Hepsi diri diri yakılmış, o kadar belli. Çok korkunç bir görüntüydü. Benim de 60'a yakın beslediğim köpeğim var. Çok korkuyorum geceden bu yana uyuyamıyorum. Bir an önce bunu yapanın bulunmasını istiyorum" dedi.

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BELEDİYE BAŞKANI VARDAR: YAPILAN CANİLİK

İnece Beldesi Belediye Başkanı Şahabettin Vardar, yapılanın canilik olduğunu belirterek, "Çok üzücü bir olay. Nereden geldiği belli olamayan, beldemize 1,5 kilometre uzaklıkta olan bir bölge. Sabah haberim oldu, araştırıyoruz. Jandarma ekipleri de işin takibinde bir daha böyle katliamların yapılmamasını temenni ediyorum. Bu yapılan caniliktir" diye konuştu.

Belde sakinlerinden Osman Gökçen, beldelerinde bu katliamı yapacak kimsenin olmadığını ifade ederek, "Bu katliamı dışarıdan gelen biri yapmıştır. Belde halkı çok sayıda köpeği besliyor. Ben de dahil herkesin evinin bahçesinde köpek var" dedi.

(DHA)

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