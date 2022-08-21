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Kırklareli'nde 23 düzensiz göçmen yakalandı

21.08.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde 23 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 23 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinin Tatlıpınar, Ahmetler ve Malkoçlar köylerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, Afganistan ve Suriye uyruklu 23 düzensiz göçmeni tespit etti.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
göçmen

Kırklareli Namaz Vakitleri 21 Ağustos Pazar

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