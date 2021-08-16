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Kırklareli'nde 5 düzensiz göçmen yakalandı

16.08.2021 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde 5 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, Filistin ve Suriye uyruklu 5 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, Bulgaristan'da darbedilip Türkiye'ye gönderildiklerini öne sürdü.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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