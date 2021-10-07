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Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

07.10.2021 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maske takmadıkları gerekçesiyle 3 kişiye 2 bin 700 lira ceza uygulandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Vize ilçesinde kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kışlacık köyü Panayır İskelesi mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, Y.K, M.D, A.U, Y.K, M.D. ve A.U'yu kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı, kazıda kullanılan malzemelere el koydu.

Gözaltına alınan şüphelilerden Y.K, M.D. ve A.U'ya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmadıkları gerekçesiyle 2 bin 700 lira ceza uygulandı.

Zanlılar, ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

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