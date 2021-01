Kırkpınar değerleri ve kültür vizyonuna bilimsel katkı

Trakya Üniversitesi, olimpiyatlardan sonra dünyanın en eski sportif faaliyetlerinden biri olan ve 16 Kasım 2010 tarihinde UNESCO’nun “İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi”ne giren Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne desteğini sürdürüyor.

Ata sporu olan yağlı güreşin gelişmesi ve kalkınması adına bugüne kadar çeşitli organizasyonlara imza atan Trakya Üniversitesi, alanında uzman akademisyen, bilim insanı, ilgili kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla oldukça önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Trakya Üniversitesi Kırkpınar Değerleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (KDAUM) tarafından çevrim içi düzenlenen ve üniversitenin Youtube, Facebook hesaplarından canlı olarak yayınlanan "Kırkpınar Değerleri ve Kültür Vizyonunun Mevcut Durum Analizi ve Yol Haritasının Çıkartılması" başlıklı uluslararası çalıştayda, Türkiye’nin yanı sıra Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Kırım ve Gürcistan’dan önemli isimler yer aldı.

Türklerin ata sporu olan yağlı güreş ve altı buçuk asırdır süregelen Kırkpınar değerlerinin korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla gerçekleşen çalıştaya katılan bilim insanları ve Türk sporuna yön veren isimler, tarihî geleneğin gelişmesine ve uluslararası platformlarda adının daha çok duyurulmasına katkı sunmaya çalıştı.

Türkiye Judo Federasyonu Genç Bayanlar ve Görme Engelli Spor Federasyonu Büyük Bayanlar Milli Takımlar eski Teknik Direktörü, Trakya Üniversitesi Kırkpınar Değerleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Şengül Demiral, Dünya Etnospor Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Safiye Nalcıoğlu, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Geleneksel Sporlar Federasyonu Kuşak Güreşi Asbaşkanı Fahrettin Şolpan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Spor Federasyonları Daire Başkanı Fatih Uysal, Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Müdürü Mürsel Sabancı, Kongo Cumhuriyeti İstanbul Fahri Konsolosu Dr. İlyas Keskin, 659. Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, 1987 Kırkpınar Başpehlivanı Recep Kılıç, Fenerbahçe Üniversitesinden Prof. Dr. Sami Mengütay, İstanbul Aydın Üniversitesinden Prof. Dr. Gazanfer Doğu, Ankara Üniversitesinden Prof. Dr. Semiyha Tuncel, Dumlupınar Üniversitesinden Prof. Dr. Seydi Karakuş, Rumeli Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Ali Demir, Rumeli Yönetici ve İş İnsanları Derneği ve Rumeli Eğitim Vakfı Başkanı Ayla Erdim, Trakya Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ve KDAUM Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Şerife Gamze Ülker ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz Çan ve gibi daha pek çok değerli ismin katıldığı çalıştay, farklı başlıklar altında üç oturumda gerçekleşti.

Razgrad Spor Merkezi eski Müdürü Prof. Dr. Fehim Coşan, Romanya Kuşak Güreşi Organizasyon Başkanı Naim Belgin, Kırım Spor Fakültesi Müdürü Seydamet Yahya, Batum Sambo-Judo Baş Antrenörü Nani Kirkitadze ise çalıştaya yurt dışından katılan ve destek veren isimler oldu.

Kırkpınar değerlerinin ve kültürünün bilimsel ortamda ele alınıp tüm yönleriyle tartışıldığı ve yeni fikirlerin ortaya atıldığı çalıştayın açılışında konuşan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, önemli bir ata sporu olan yağlı güreşe ve güreşçiye her zaman destek olduklarının altını çizerek yağlı güreşlerin başkenti Edirne’de bu tarihi geleneği yaşatmak ve gelecek kuşaklara Kırkpınar bilincini en iyi şekilde aktarmak misyonuyla çalışmalarını sürdürdüklerini kaydederek “Pek çok konuda faaliyet gösteren, ulusal ve uluslararası alanda büyük projelere imza atan Trakya Üniversitesinin, evrensel değerlerin ve çağdaş olanın yanı sıra geçmişten gelen geleneksel ve millî değerlerine sahip çıkma, onları yaşatma gibi bir misyonu vardır. Tarihi ve kültürel değerlerimiz, sadece bize geçmişten kalan birer miras değil, gelecek nesillere ulaştırmamız gereken emanetlerdir. Bu emanetleri korumak ve geliştirmeyi bir zorunluluk, bunun gereklerini yerine getirmeyi de bir sorumluluk olarak kabul ediyoruz. Bu değerlere baktığımızda da Kırkpınar gibi asırlardır devam etmekte olan tarihsel bir destanla karşılaşıyoruz. Kırkpınar, sadece Edirne’nin değil, Türk milletinin ortak değeridir. Millî benliğimizi ve kimliğimizi yansıtan önemli geleneklerin başında gelen Kırkpınar değerlerinin korunması ve yaşatılmasında da üniversite olarak kendimizi sorumlu tutuyoruz” ifadelerini kullandı.

Tarihsel ve kültürel bir misyonu olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin bilimsel olarak ele alınması ve değerlendirilmesini de önemli bulduklarını hatırlatan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kırkpınar’ın bilimsel olarak ele alınması ve farklı yönleriyle değerlendirilmesine, interdisipliner bir bakış açısına ihtiyacı olduğu düşüncesindeyiz. Çünkü bu millî, manevi değerin bütününe baktığımızda söyleyecek çok şeyimizin olduğunu görüyoruz. Bir kispetin üzerindeki motiflere baktığımızda Türk kurganlarının mezar taşlarında kullanılan motiflerle karşılaşıyor ve hiçbir şeyin tesadüfi olmadığını daha iyi anlıyoruz. Her bir seremoninin ve geleneği oluşturan unsurun ayrı birer fonksiyonu ve değeri var. Yüzlerce yıllık tarihi ve köklü bir geleneği olan Kırkpınar’ın her bir değerinin mutlaka araştırılması gerekiyor. Her biri ayrı ayrı önemli, bizi biz yapan değerlerdir.”

Trakya Üniversitesinin, başpehlivanlara eğitim alanında verdiği destek ve tanıdığı imkânlar ile bu alanda başarılı sporcuları bünyelerine katmak ve geleceğin güreşçilerini yetiştirmek amacıyla yürüttükleri çalışmalardan da söz eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, sözlerini Edirne’nin yanı sıra ülkemizin en büyük kültür ve spor faaliyetlerinden biri olan Kırkpınar’ı geliştirmek ve bu mirası daha ileri taşımak adına başlattıkları “Kırkpınar Kütüphanesi” ve “Kırkpınar Müzesi” projelerinden bahsederek sonlandırdı.

Tarihi Kırkpınar değerlerinin gün yüzüne çıkarılması ve geleceğe taşınması noktasında önemli bir misyon üstlendiklerinin altını çizen ve bu doğrultuda yürüttükleri çalışmalarla stratejik plan ve hedeflerinden bahseden KDAUM Müdürü Doç. Dr. Şengül Demiral ise çalıştaya katılan herkese katkılarından dolayı teşekkür ederek katılımcıların fikirleri doğrultusunda Kırkpınar’ın geleceğine yönelik bir yol haritası oluşacağına inandığını söyledi.

Programda, açılış konuşmalarının ardından çalıştaya katılan isimler, gün boyu süren oturumlarla Kırkpınar değerlerinin ve kültürünün yazılı hale getirilmesi, geleceğe taşınması, uluslararası platformlarda yazılı ve görsel olarak tanıtılmasıyla Edirne’de pehlivan yetiştirilmesi konularında bilgiler vererek fikir ve önerilerini paylaştı.

Çalıştay sonunda ayrıca, Kırkpınar değerlerine ilişkin stratejilerin ve politikaların oluşturulmasına ışık tutacak detaylı bir çalıştay raporu oluşturuldu.