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Kırlangıç balığı nasıl yapılır? MasterChef kırlangıç balığı çorbası tarifi!

07.01.2022 00:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef yarışması ile birlikte kırlangıç balığı tarifi ve nasıl yapıldığı merak edilmeye başlandı. Kırlangıç balığının nasıl temizlendiği ve hazırlandığı merak ediliyor. Peki kırlangıç balığı nasıl yapılır? İşte MasterChef kırlangıç balığı çorbası ve buğulama tarifi!

Kırlangıç balığı nasıl yapılır? MasterChef kırlangıç balığı çorbası tarifi!

Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında tam mevsimi olan kırlangıç balığı lezzeti kadar fiyatıyla da dikkat çekmekte. Kırlangıç balığı çorbası ve buğulama tarifi ise mutfağımızda en çok tercih edilen çeşitlerden olarak biliniyor. Peki kırlangıç balığı çorbası nasıl yapılır?

KIRLANGIÇ BALIĞI ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Sevilen lezzetlerden kırlangıç balığı pullu bir balıktürü olması sebebiyle bu pulların pişirilmeden önce dikkatli bir şekilde temizlenmesi gerekmekte. Sonrasında ise balığın iç organları alınır ve tarife göre dilimlenir. Çoğunlukla kırlangıç balığı eti buğulamada, kafası ise çorba yapımında tercih edilmektedir.

Oldukça şifalı bir çorba olan kırlangıç balığı çorbası mevsim sebzeleriyle birlikte servis edilmektedir.

MALZEMELER:

1 adet kırlangıç balığı
2 adet patates
Bir avuç defne yaprağı
Tereyağı
Maydanoz (göz kararı)
2 adet havuç
1 adet soğan
2 diş sarımsak
Tuz
Karabiber

KIRLANGIÇ BALIĞI ÇORBASI TARİFİ!

kirlangic-corbasi-tarifi

İlk olarak balığı temizleyip yıkadıktan sonra düdüklüye koyun ve üzerne patates soğan havuç sarımsak defne tuz tereyağı karabiber ekleyerek, göz kararı su ilave edin ve sonrasında pişirin. 15-20 dakika piştikten sonra ayrı tencereye alıp balığın kılçıklarını temizledikten sonra maydanozu ilave edin ve son olarak blendır'dan geçirin.

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Masterchef
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