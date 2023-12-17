KİRLİ SEPETİ 12. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE! Kirli Sepeti dizisi son bölümde neler yaşandı? 17 Aralık 2023 FOX TV yayın akışı

Kirli Sepeti dizisi yeni bölüm izleme ekranı merak ediliyor. Yönetmen koltuğunda Ece Erdek Koçoğlu'nun oturduğu dizi, MEYAPIM imzası taşımaktadır. FOX TV'nin yeni sezon dizilerinden biri olan Kirli Sepeti'nin yapımcılığını Fatih Aksoy üstlenmektedir. Kirli Sepeti dizisinin 12. bölümü 17 Aralık 2023 Pazar akşamı yayınlanacak. İşte Kirli Sepeti son bölüm özeti...

KİRLİ SEPETİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kirli Sepeti her pazar akşamı FOX TV'de yayınlanıyor. Kirli Sepeti dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de ekranlara gelecek.

KİRLİ SEPETİ OYUNCULARI KİMDİR?

Kirli Sepeti'nin oyuncuları arasında, Ayça Bingöl, Ceren Moray, Halil İbrahim Ceyhan, Cansu Tosun, Serkay Tütüncü, Melisa Döngel, Gözde Seda Altuner, Serhat Kılıç, Devrim Yakut, Deniz Sarıkaş, Bestemsu Özdemir ve Aleyna Özgeçen yer almaktadır.

KİRLİ SEPETİ KONUSU NEDİR?

İstanbul'un zengin muhitlerinden birinde, butik bir sitede çalışan hizmetliler ve onların iş verenlerinin iç içe geçmiş hayatlarını konu edinen dizide; yukarıdakiler ve aşağıdakiler arasındaki büyük uçuruma da tanıklık ediyoruz. Aşkın, sırların, yalanların ve bütün bunlara inat sırt sırta vermiş üç kadının; bazen ağlatan, bazen de güldüren hikayesini izleyeceğiz Kirli Sepeti'nde...

KİRLİ SEPETİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Kirli Sepeti dizisinin 11. bölümünde yaşananlar şu şekilde:

Yılmaz’ın ani ölümü Songül’ün neredeyse aklını kaçırmasına sebep olur. Bir yandan İlkgül’ün kesilemeyen sözü, bir yandan Hatice’nin evi alacak olması Songül’ün üstüne üstüne. Canan’ın da araya girmesiyle her iki sorun çözülecek gibi olsa da Yılmaz’ın Songül’e son bir sürprizi daha olacaktır.

FOX TV YAYIN AKIŞI 17 ARALIK 2023 PAZAR

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

13:00 Yabani

16:00 Hudutsuz Sevda

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Kirli Sepeti

00:00 Şahane Hayatım

03:00 Adım Farah

05:30 Kefaret

06:00 Yabani

KİRLİ SEPETİ 12. BÖLÜM İZLE!

Kirli Sepeti dizisinin 12. bölümü FOX TV ekranlarının yanı sıra FOX TV'nin resmi İnternet ve YouTube sayfası üzerinden de izlenebilir.





