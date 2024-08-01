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  4. Kirli Sepeti'nin Aylin'i Melisa Döngel plajda görüldü! Bir bakan bir daha baktı

Kirli Sepeti'nin Aylin'i Melisa Döngel plajda görüldü! Bir bakan bir daha baktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
01.08.2024 16:58
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Son olarak Kirli Sepeti dizisinde Aylin karakterine hayat veren ünlü oyuncu Melisa Döngel şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor. Tatil için Bodrum'u seçen Döngel renkli mayosu ile dikkat çekti. Ünlü oyuncu bu haliyle plajda adeta şov yaptı.

MYNET- Son dönemde hem özel hayatı hem de açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Melisa Döngel 'Sen Çal Kapımı', 'Aşk Mantık İntikam', 'Aşk Taktikleri' ve 'Kirli Sepeti' dizilerindeki rolleriyle dikkat çekti.

Adı birçok isimle aşk dedikodularına karışan Melisa Döngel'in son olarak futbolcu Barış Alper ile gözlerden uzak mutlu bir beraberlik yaşadığı iddia edilmişti.

MELİSAA

Genç oyuncu daha sonra yaptığı açıklamalarda hayatında kimse olmadığını söylemiş ve "Keşke olsa, inşallah olur" ifadelerini kullanmıştı.

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PLAJDA GÖRÜNTÜLENDİ

Ünlü oyuncu şimdi de Bodrum'da görüntülendi. Sezonun yorgunluğunu atabilmek için tatile çıkan güzel oyuncu plajda adeta şov yaptı. Renkli mayosu ile görüntülenen ünlü isme bir bakan bir daha baktı.

melisa döngel

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Melisa Döngel
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