Kirli Sepeti'nin Aylin'i Melisa Döngel plajda görüldü! Bir bakan bir daha baktı

MYNET- Son dönemde hem özel hayatı hem de açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Melisa Döngel 'Sen Çal Kapımı', 'Aşk Mantık İntikam', 'Aşk Taktikleri' ve 'Kirli Sepeti' dizilerindeki rolleriyle dikkat çekti.

Adı birçok isimle aşk dedikodularına karışan Melisa Döngel'in son olarak futbolcu Barış Alper ile gözlerden uzak mutlu bir beraberlik yaşadığı iddia edilmişti.

Genç oyuncu daha sonra yaptığı açıklamalarda hayatında kimse olmadığını söylemiş ve "Keşke olsa, inşallah olur" ifadelerini kullanmıştı.

PLAJDA GÖRÜNTÜLENDİ

Ünlü oyuncu şimdi de Bodrum'da görüntülendi. Sezonun yorgunluğunu atabilmek için tatile çıkan güzel oyuncu plajda adeta şov yaptı. Renkli mayosu ile görüntülenen ünlü isme bir bakan bir daha baktı.