Kirli Sepeti'nin yıldızı Melisa Döngel sessizliğini bozdu! Ünlü futbolcu Barış Alper Yılmaz ile aşk mı yaşıyor?

Aşk Mantık İntikam, Kusursuz Kiracı, Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı ve Kirli Sepeti gibi birçok başarılı projede yer alan Melisa Döngel başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiriyor.

Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen ünlü oyuncunun adı Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz ile anılmaya başlandı. Güzel oyuncu aşk iddialarına son noktayı koydu.

İDDİALARA SON NOKTAYI KOYDU

Melisa Döngel, Barış Alper Yılmaz ile aşk yaşadığı haberlerine; "Daha önce de söylemiştim, tanımıyorum kendisini. Başarılı bir futbolcuymuş kendisi, başarılar diliyorum. Umarım hayatımda en kısa zamanda biri olur" yanıtını verdi.