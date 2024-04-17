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  4. Kirli Sepeti'nin yıldızı Melisa Döngel sessizliğini bozdu! Ünlü futbolcu Barış Alper Yılmaz ile aşk mı yaşıyor?

Kirli Sepeti'nin yıldızı Melisa Döngel sessizliğini bozdu! Ünlü futbolcu Barış Alper Yılmaz ile aşk mı yaşıyor?

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
17.04.2024 10:23
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Başrollerini Ayça Bingöl, Ceren Moray ve Cansu Tosun gibi isimlerin yer aldığı Kirli Sepeti dizisinde hayat verdiği 'Aylin' karakteri ile adından söz ettiren Melisa Döngel başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. Son dönemde özel hayatıyla da adından söz ettiren Melisa Döngel'in ünlü futbolcu Barış Alper Yılmaz ile aşk yaşadığı iddia edildi. Ünlü oyuncu aşk iddialarına yanıt verdi.

Kirli Sepeti'nin yıldızı Melisa Döngel sessizliğini bozdu! Ünlü futbolcu Barış Alper Yılmaz ile aşk mı yaşıyor?

Aşk Mantık İntikam, Kusursuz Kiracı, Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı ve Kirli Sepeti gibi birçok başarılı projede yer alan Melisa Döngel başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiriyor.

Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen ünlü oyuncunun adı Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz ile anılmaya başlandı. Güzel oyuncu aşk iddialarına son noktayı koydu.

melisa döngel

İDDİALARA SON NOKTAYI KOYDU

Melisa Döngel, Barış Alper Yılmaz ile aşk yaşadığı haberlerine; "Daha önce de söylemiştim, tanımıyorum kendisini. Başarılı bir futbolcuymuş kendisi, başarılar diliyorum. Umarım hayatımda en kısa zamanda biri olur" yanıtını verdi.

ÜNLÜ FUTBOLCU

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