Kızılcık Şerbeti'nde Umut'un Nursema'yı aldattığı sahne olay oldu! Figüran ilanındaki detay dikkat çekti! 'Öpüşme göreceğiz gibi...'

Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman ve Doğukan Güngör gibi isimlerin paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi her bölümüyle büyük ses getiriyor.

Yayınlandığı günden bu yana reyting rekorları kıran diziye bu defa Umut'un Nursema'yı aldattığı sahne damga vurdu. Nursema boşanmaya karar verdiği eşi Umut ile son bir kez konuşmak için evine geliyor ancak gördüğü sahne karşısında adeta yıkılıyor.

ALDATMA SAHNESİNİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Kendi evinde Umut'u başka bir kadınla gören Nursema öfkeden deliye dönüyor. Sahnede rol alacak figüranın arandığı ilan ortaya çıktı. Sahnenin detayları da bu sayede öğrenilmiş oldu.

'UMUTLA SEVİŞİRKEN...'

Umut'un Nursema'yı aldattığı sahnede rol alan figüran ilanında '25-35 yaş/ Umut'la barda tanışıp kendine içki ısmarlatıyor, bölüm finalinde kız Umut'la sevişirken Nursema geliyor ve aralık kapıdan gözüküyor. Bölüm finali veriyoruz.

'ÖPÜŞME GÖRECEĞİZ GİBİ...'

İç çamaşırı gibi olan gecelik olacak üstünde ve öpüşme göreceğiz gibi, fakat ulusal kanal olduğundan zaten çok uzun uzun göremeyeceğiz bilgisi geldi.' ifadelerine yer verildi. Bütçe olarak da 8 bin TL nakit verildi.