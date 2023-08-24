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Kirli Sepeti oyuncuları kimdir, konusu nedir? FOX TV Kirli Sepeti ne zaman başlayacak? İlk tanıtım yayınlandı

24.08.2023 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kirli Sepeti dizisinin konusu ve oyuncuları gibi detayları araştırılıyor. Yakında FOX TV ekranlarında yayın hayatına merhaba diyecek olan Kirli Sepeti dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Dizinin başrollerinde Ayça Bingöl, Ceren Moray, Halil İbrahim Ceyhan ve Cansu Tosun gibi isimler yer alıyor. Peki, Kirli Sepeti oyuncuları kimdir, konusu nedir? Yeni dizi Kirli Sepeti ne zaman başlayacak?

Kirli Sepeti dizisinin yayınlanmaya başlayacağı tarih merak ediliyor. Yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun üstlendiği Kirli Sepeti dizisi MEDYAPIM imzası taşımaktadır. Yapımcılığını Fatih Aksoy'un üstlendiği Kirli Sepeti için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İşte ekranların yeni dizisi Kirli Sepeti hakkında detaylı bilgiler...

KİRLİ SEPETİ OYUNCULARI KİMDİR?

Kirli Sepeti'nin oyuncuları arasında, Ayça Bingöl, Ceren Moray, Halil İbrahim Ceyhan, Cansu Tosun, Serkay Tütüncü, Melisa Döngel, Gözde Seda Altuner, Serhat Kılıç, Devrim Yakut, Deniz Sarıkaş, Bestemsu Özdemir ve Aleyna Özgeçen yer almaktadır.

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KİRLİ SEPETİ KONUSU NEDİR?

İstanbul'un zengin muhitlerinden birinde, butik bir sitede çalışan hizmetliler ve onların iş verenlerinin iç içe geçmiş hayatlarını konu edinen dizide; yukarıdakiler ve aşağıdakiler arasındaki büyük uçuruma da tanıklık ediyoruz. Aşkın, sırların, yalanların ve bütün bunlara inat sırt sırta vermiş üç kadının; bazen ağlatan, bazen de güldüren hikayesini izleyeceğiz Kirli Sepeti'nde...

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KİRLİ SEPETİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

"Bir aşağıdakiler, yukarıdakiler hikayesi..." sloganıyla ilk tanıtımını yayınlayan Kirli Sepeti dizisi yakında FOX TV'de başlayacak. Dizinin yayın tarihi henüz açıklanmadı.


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