Kırmızı ete limon sıkınca bakın ne oluyor!

Doğru beslenmenin faydalarını sıralayan Diyetisyen Fatma Baysal, "Kadınlar yapıları gereği erkeklere göre daha doğru beslenmeli ve gıdayı özenle seçmelidir. Belli ölçüler çerçevesinde birçok besini rahatlıkla yiyebilir ve bu şekilde hastalıklara karşı doğal bir korunma sağlayabilirsiniz" dedi.

Günde en az 5 porsiyon sebze ve meyve tüketilmesini öneren Fatma Baysal "Sağladığı önemli besin öğeleri ve yararları ile meyve ve sebze tüketimi kesinlikle atlanmamalı. Meyve ve sebze gurubu besinler hücre yenilenmesi, doku onarımı, diş, göz, deri sağlığı ile kadınsal hastalıklara karşı direncin artırılmasında önemli rol oynar. Elma, portakal, armut, şeftali gibi meyvelerle domates, salatalık ve taze fasulye gibi sebze ihmal edilmemeli" diye konuştu.

Diyetisyen Fatma Baysal, yanlış diyet uygulamalarının vücut sağlığını bozduğunu anlatarak şunları söyledi: "Karbonhidrat gurubu yiyecekler, zayıflamak isteyen kadınlarımızın menülerinde genellikle yer almaz. Ancak vücut ağırlığı dikkate alınarak karbonhidrat tüketimi sağlanmalıdır. Günde 6 dilim ekmek veya 3 dilim ekmek, 1 kepçe çorba ve 4 yemek kaşığı pilav ya da makarna tüketmelidir. Vücut, enerjisinin büyük bölümünü karbonhidratlardan alır."