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Kırmızı ete limon sıkınca bakın ne oluyor!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 20.07.2018 10:14 | Son Güncelleme

Uzmanlar kırmızı etin özellikle limonla birlikte tüketilmesinin sağlığa çok faydalı olduğunu dile getiriyorlar. Peki limon ve kırmızı etin birlikte tüketilmesi neye iyi geliyor? Limonla birlikte tüketilmeyen kırmızı et zararlı mı? İşte tüm bu soruların cevabını Diyetisyen Fatma Baysal verdi...

Kırmızı ete limon sıkınca bakın ne oluyor!

Doğru beslenmenin faydalarını sıralayan Diyetisyen Fatma Baysal, "Kadınlar yapıları gereği erkeklere göre daha doğru beslenmeli ve gıdayı özenle seçmelidir. Belli ölçüler çerçevesinde birçok besini rahatlıkla yiyebilir ve bu şekilde hastalıklara karşı doğal bir korunma sağlayabilirsiniz" dedi.

Günde en az 5 porsiyon sebze ve meyve tüketilmesini öneren Fatma Baysal "Sağladığı önemli besin öğeleri ve yararları ile meyve ve sebze tüketimi kesinlikle atlanmamalı. Meyve ve sebze gurubu besinler hücre yenilenmesi, doku onarımı, diş, göz, deri sağlığı ile kadınsal hastalıklara karşı direncin artırılmasında önemli rol oynar. Elma, portakal, armut, şeftali gibi meyvelerle domates, salatalık ve taze fasulye gibi sebze ihmal edilmemeli" diye konuştu.

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Diyetisyen Fatma Baysal, yanlış diyet uygulamalarının vücut sağlığını bozduğunu anlatarak şunları söyledi: "Karbonhidrat gurubu yiyecekler, zayıflamak isteyen kadınlarımızın menülerinde genellikle yer almaz. Ancak vücut ağırlığı dikkate alınarak karbonhidrat tüketimi sağlanmalıdır. Günde 6 dilim ekmek veya 3 dilim ekmek, 1 kepçe çorba ve 4 yemek kaşığı pilav ya da makarna tüketmelidir. Vücut, enerjisinin büyük bölümünü karbonhidratlardan alır."

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Proteinin dengeli şekilde tüketilmesi gerektiğini anlatan Baysal, "Haftada 2 gün kırmızı et, 2 gün balık, 2 gün kuru baklagil ve 1 gün tavuk yenilmesini tavsiye ediyoruz. Kırmızı ette bulunan demirin emiliminin tam anlamıyla sağlanması için etin limon ile birlikte tüketilmesini öneriyoruz. Ayrıca protein ağırlıklı bir öğünün ardından çay ve kahve en erken yarım saat sonra içilmeli" dedi.

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Birçok besin grubunun hastalık ve yaşlanmaya karşı kadınları koruyucu etkisi olduğunu kaydeden Fatma Baysal, sözlerini şöyle tamamladı: "Meme kanserine karşı koruyucu etkisi olduğu bilinen üzüm çekirdeği düzenli olarak tüketildiğinde menopozun fiziksel ve psikolojik etkilerinin azalmasında, kas kütlesinin korunmasında ve kan basıncının azalmasında olumlu etki yapar.

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Çikolatanın yaşlanmayı geciktirici ve hipertansiyon riskini azaltan etkisi bilimsel çevrelerce ispatlanmıştır. Günde 20 gram bitter çikolata tüketilmesi yeterli olacaktır. Ayrıca tatlı krizini ortadan kaldırmak için hurma yenilmesini tavsiye ediyoruz. Hurma, süt artırıcı etkisi ve yüksek kalsiyum ve fosfat içeriği ile kemik erimesi hastalığını önlemede yardımcıdır. Selülit etkilerini azaltmak için ananas, kalp sağlığı için de avokado yenmesini öneriyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
kırmızı et diyet

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