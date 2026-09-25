YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Kırmızı etin yarı fiyatından bile ucuz! Tanesi 100 lira, vatandaş kapış kapış alıyor

Av sezonunun açılmasıyla birlikte Ege Denizi'nde yaşanan bereket İzmir tezgahlarına yansırken, tanesi 100 liradan satılan palamut hem balıkçıların hem de vatandaşın yüzünü güldürdü. Kırmızı et fiyatlarının 600-700 lira bandında seyrettiği bu dönemde bütçe dostu ve sağlıklı bir alternatif arayan İzmirliler, balık pazarlarına akın ederek ucuz palamut tüketmenin keyfini çıkarıyor.

Kırmızı etin yarı fiyatından bile ucuz! Tanesi 100 lira, vatandaş kapış kapış alıyor
Gökçen Kökden

Denizlerde av sezonunun açılmasıyla birlikte balıkçı ağları bereketle doldu. İzmir'deki balık tezgahlarında yaşanan palamut bolluğu, hem esnafın hem de dar gelirli vatandaşın yüzünü güldürüyor. Tanesi 100 liradan alıcı bulan palamut, tezgahların en çok tercih edilen şampiyonu haline geldi.

KIRMIZI ETİN YARI FİYATINDAN BİLE UCUZ

Kırmızı etin yarı fiyatından bile ucuz! Tanesi 100 lira, vatandaş kapış kapış alıyor 1

Kırmızı et fiyatlarının yüksek olması nedeniyle alternatif arayışına giren vatandaşlar, çareyi balık tezgahlarında buldu. Palamutun yanı sıra kilosu 150 ile 250 lira arasında alıcı bulan hamsi ve sardalya da tezgahlardaki hareketliliği artırdı. Vatandaşlar, yarı fiyatından bile daha ucuza gelen balık tüketiminin hem bütçelerini rahatlattığını hem de sağlık açısından büyük fayda sağladığını vurguluyor.

BALIKÇILAR MEMNUN

Kırmızı etin yarı fiyatından bile ucuz! Tanesi 100 lira, vatandaş kapış kapış alıyor 2

Sezonun son derece verimli başladığını belirten İzmirli balıkçılar, mevcut bolluktan oldukça memnun. Palamutun tam zamanı olduğunu belirten balık esnafı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sezon çok güzel başladı. Şu an tezgahlarda ciddi bir palamut yoğunluğu var. Palamut zaten dünyanın her yerinde tane ile satılır, bu sene maşallah çok bol. Fiyatlar gayet ucuz, tanesi 100 liraya tekabül ediyor. Palamut dönemi bittiğinde arkasından çinekop ve lüfer gelecek. Küçük balık da büyük balık da bu sene bol miktarda var. Biz evimizde haftada 2-3 gün balık yiyoruz; tüm vatandaşlarımıza da haftada en az iki gün balık tüketmelerini tavsiye ediyoruz."

VATANDAŞIN TERCİHİ HEM SAĞLIKLI HEM EKONOMİK

Kırmızı etin yarı fiyatından bile ucuz! Tanesi 100 lira, vatandaş kapış kapış alıyor 3

Fiyatların makul seviyede olduğunu belirten vatandaşlar, balığın çok besleyici ve ekonomik olduğunu dile getirdi. Balık pazarlarından düzenli alışveriş yaptığını söyleyen bir vatandaş, "Fiyatlar şu an gayet uygun, ilerleyen günlerde daha da düşmesini bekliyoruz. Kırmızı etin kilosu 600-700 lirayı bulmuşken tanesi 100 liraya palamut almak harika bir fırsat. Hem bütçemizi yormuyor hem de ailece sağlıklı besleniyoruz" şeklinde konuştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
14, 15, hatta 16 ay bekliyor! Sırrı bakın neymiş14, 15, hatta 16 ay bekliyor! Sırrı bakın neymiş
23 milyon kişi izledi! Ne menü var ne sipariş: Bağıran yemekleri alıyor23 milyon kişi izledi! Ne menü var ne sipariş: Bağıran yemekleri alıyor

Anahtar Kelimeler:
balık palamut
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
BM kürsüsünde çağrı cihazı göstererek tüm dünyayı tehdit etti

BM kürsüsünde çağrı cihazı göstererek tüm dünyayı tehdit etti

Netanyahu BM'de boş salona konuştu

Netanyahu BM'de boş salona konuştu

İsrailli futbolcudan skandal gol sevinci! Korner direğini silah yapıp sahayı taradı

İsrailli futbolcudan skandal gol sevinci! Korner direğini silah yapıp sahayı taradı

Daha yeni başlamıştı ama olmadı! Erken final kararı

Daha yeni başlamıştı ama olmadı! Erken final kararı

Mesai ayarlaması Resmi Gazete'de! İş hayatında yeni dönem

Mesai ayarlaması Resmi Gazete'de! İş hayatında yeni dönem

Benzine tüm zamanların en büyük zammı geliyor! 90 TL'yi aşacak

Benzine tüm zamanların en büyük zammı geliyor! 90 TL'yi aşacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.