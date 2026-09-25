Kırmızı etin yarı fiyatından bile ucuz! Tanesi 100 lira, vatandaş kapış kapış alıyor

Denizlerde av sezonunun açılmasıyla birlikte balıkçı ağları bereketle doldu. İzmir'deki balık tezgahlarında yaşanan palamut bolluğu, hem esnafın hem de dar gelirli vatandaşın yüzünü güldürüyor. Tanesi 100 liradan alıcı bulan palamut, tezgahların en çok tercih edilen şampiyonu haline geldi.

KIRMIZI ETİN YARI FİYATINDAN BİLE UCUZ

Kırmızı et fiyatlarının yüksek olması nedeniyle alternatif arayışına giren vatandaşlar, çareyi balık tezgahlarında buldu. Palamutun yanı sıra kilosu 150 ile 250 lira arasında alıcı bulan hamsi ve sardalya da tezgahlardaki hareketliliği artırdı. Vatandaşlar, yarı fiyatından bile daha ucuza gelen balık tüketiminin hem bütçelerini rahatlattığını hem de sağlık açısından büyük fayda sağladığını vurguluyor.

BALIKÇILAR MEMNUN

Sezonun son derece verimli başladığını belirten İzmirli balıkçılar, mevcut bolluktan oldukça memnun. Palamutun tam zamanı olduğunu belirten balık esnafı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sezon çok güzel başladı. Şu an tezgahlarda ciddi bir palamut yoğunluğu var. Palamut zaten dünyanın her yerinde tane ile satılır, bu sene maşallah çok bol. Fiyatlar gayet ucuz, tanesi 100 liraya tekabül ediyor. Palamut dönemi bittiğinde arkasından çinekop ve lüfer gelecek. Küçük balık da büyük balık da bu sene bol miktarda var. Biz evimizde haftada 2-3 gün balık yiyoruz; tüm vatandaşlarımıza da haftada en az iki gün balık tüketmelerini tavsiye ediyoruz."

VATANDAŞIN TERCİHİ HEM SAĞLIKLI HEM EKONOMİK

Fiyatların makul seviyede olduğunu belirten vatandaşlar, balığın çok besleyici ve ekonomik olduğunu dile getirdi. Balık pazarlarından düzenli alışveriş yaptığını söyleyen bir vatandaş, "Fiyatlar şu an gayet uygun, ilerleyen günlerde daha da düşmesini bekliyoruz. Kırmızı etin kilosu 600-700 lirayı bulmuşken tanesi 100 liraya palamut almak harika bir fırsat. Hem bütçemizi yormuyor hem de ailece sağlıklı besleniyoruz" şeklinde konuştu.