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Yarım kalan limonu çöpe atmayın! Kesik tarafını böyle koyunca 7 güne kadar dayanıyor

Yemek hazırlarken çoğu zaman limonun tamamına ihtiyaç duyulmuyor. Birkaç dilim kullanıldıktan ya da suyu sıkıldıktan sonra kalan yarım limon buzdolabına kaldırılıyor. Ancak kesilmiş limonlar havayla temas ettiğinde nemini hızla kaybedebiliyor, kuruyabiliyor ve aromasını yitirebiliyor. Doğru saklama yöntemiyle ise yarım kalan limonu daha uzun süre taze ve sulu tutmak mümkün.

Yarım kalan limonu çöpe atmayın! Kesik tarafını böyle koyunca 7 güne kadar dayanıyor
Gökçen Kökden

Limon henüz kesilmemiş olsa bile buzdolabında daha uzun süre taze kalıyor. Bütün limonların, nem oranının daha yüksek tutulabildiği sebzelik bölümünde muhafaza edilmesi kuruyup buruşmalarını geciktirebiliyor.

Yarım kalan limonu çöpe atmayın! Kesik tarafını böyle koyunca 7 güne kadar dayanıyor 1

Market poşetinin içinde bırakmak ise hava dolaşımını azaltabileceğinden limonların daha hızlı bozulmasına yol açabiliyor. Bununla birlikte limonu bir veya iki gün içinde kullanacaksanız tezgahta bırakmak da mümkün. Soğuk limonların suyunu sıkmak daha zor olabildiğinden kısa sürede tüketilecek bütün limonların oda sıcaklığında tutulması tercih edilebilir.

YARIM LİMONU SAKLAMANIN 4 YÖNTEMİ

Yarım kalan limonu çöpe atmayın! Kesik tarafını böyle koyunca 7 güne kadar dayanıyor 2

Limon kesildikten sonra açıkta kalan iç kısmı hem kurumaya hem de bakterilere karşı daha hassas hale geliyor. Bu nedenle kesilmiş limonun buzdolabında saklanması gerekiyor. En basit yöntem, kalan limonu streç film veya balmumlu gıda beziyle sıkıca sarmak. Bu şekilde limon yaklaşık 2-4 gün saklanabiliyor.

Daha uzun süre için nemli kağıt havlu yöntemi kullanılabiliyor. Limon parçaları hafif nemlendirilmiş kağıt havluya sarılıp hava geçirmeyen bir kaba veya kilitli poşete yerleştirildiğinde 4-5 gün tazeliğini koruyabiliyor.

KESİK TARAFINI SUYA KOYUNCA 5-7 GÜNE KADAR DAYANABİLİYOR

Kaynakta en uzun süre sağlayan yöntemlerden biri ise su kullanmak. Hava geçirmez bir kabın tabanına ince bir tabaka su konuluyor ve limon kesilmiş yüzeyi aşağı gelecek şekilde kaba yerleştiriliyor.

Bu yöntemle kesilmiş limonun 5-7 gün saklanabileceği belirtiliyor. Ancak kaptaki suyun her bir-iki günde bir değiştirilmesi gerekiyor. Limon zaman içerisinde suyun bir kısmını emebileceğinden aromasının bir miktar seyrelmesi de mümkün.
Limon saklamak için özel olarak üretilmiş kaplar kullanıldığında ise kesilmiş limonun yaklaşık 4-5 gün dayanabileceği belirtiliyor.

Hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın en sulu doku ve yoğun aroma için kesilmiş limonun mümkün olduğunca kısa sürede tüketilmesi öneriliyor.

KESİLMİŞ LİMON DONDURUCUYA DA ATILABİLİR

Yarım kalan limonu çöpe atmayın! Kesik tarafını böyle koyunca 7 güne kadar dayanıyor 3

Elinizde çok fazla limon dilimi kaldıysa dondurmak da bir seçenek. Bunun için limon dilimleri önce pişirme kâğıdı serilmiş bir tepsi veya tabağa birbirlerine değmeyecek şekilde yerleştirilerek sertleşene kadar donduruluyor. Ardından dondurucuya uygun kilitli poşete veya hava geçirmeyen kaba aktarılıyor.

Bu yöntemle limonlar 3-4 aya kadar dondurucuda saklanabiliyor. Ancak çözüldükten sonra limonların dokusu yumuşuyor. Bu nedenle dondurulmuş limonlar taze dilim olarak tüketmek yerine içeceklere aroma vermek veya yemeklerde kullanmak için daha uygun. Artan limon kabuğu rendesi de hava geçirmeyen bir kap veya poşet içerisinde ayrıca dondurulabiliyor ve daha sonra hamur işlerinde, soslarda veya marinelerde kullanılabiliyor.

KESİLMİŞ LİMONU 2 SAATTEN FAZLA DIŞARIDA BIRAKMAYIN

Yarım kalan limonu çöpe atmayın! Kesik tarafını böyle koyunca 7 güne kadar dayanıyor 4

Kesilmiş limonların yanlış saklanması yalnızca kurumasına değil, gıda güvenliği açısından istenmeyen durumlara da neden olabiliyor. Kaynağa göre kesilmiş limonlar, bakteri üremesi ve gıda kaynaklı hastalık riskini azaltmak için oda sıcaklığında iki saatten uzun süre bırakılmamalı. Buzdolabında üzeri açık bırakılan limonlar ise nem ve aroma kaybedebildiği gibi buzdolabındaki diğer yiyeceklerin kokularını da çekebiliyor. Kesilmiş limonda küf, kötü koku veya sümüksü/kaygan bir yüzey fark edilmesi durumunda tüketmek yerine atılması öneriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
limon mutfak
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