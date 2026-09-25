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Sadece tek bir yerde üretiliyor! Meşe kütüklerinden sağılıyor

Bingöl’ün yüksek rakımlı dağlarında geleneksel yöntemlerle sürdürülen kütük balı üretiminde hasat dönemi başladı. Yüksek rakımda, zengin bitki örtüsü içerisinde üretilen kütük balı, bölgedeki arıcılık geleneğinin dikkat çeken örnekleri arasında yer alıyor.

Sadece tek bir yerde üretiliyor! Meşe kütüklerinden sağılıyor

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Servi bölgesi ile Ilıcalar Beldesi'nin yüksek rakımlı dağlık alanlarında kütük balı sağımı gerçekleştirildi.

Sadece tek bir yerde üretiliyor! Meşe kütüklerinden sağılıyor 1

MEŞE AĞACINDAN HAZIRLANAN KÜTÜKLERE YERLEŞTİRİLİYOR

Bölgede geleneksel yöntemlerle sürdürülen kütük balı üretiminde, meşe ağacından hazırlanan kütüklere yerleştirilen arılar kullanılıyor.

Sadece tek bir yerde üretiliyor! Meşe kütüklerinden sağılıyor 2

Arılar, yüksek rakımlı bölgelerde bulunan çok sayıda bitki ve çiçekten topladıkları nektar ve polenleri kovanlarına taşıyarak bal üretiyor.

Sadece tek bir yerde üretiliyor! Meşe kütüklerinden sağılıyor 3

SAĞIM YAPILARAK ÇIKARILIYOR

Üretim sezonunun tamamlanmasının ardından kütüklerde biriken bal, üreticiler tarafından geleneksel yöntemlerle sağım yapılarak elde ediliyor.

Sadece tek bir yerde üretiliyor! Meşe kütüklerinden sağılıyor 4

ÜRETİM YÜKSEK RAKIMDA GERÇEKLEŞİYOR

Doğal ortamda ve yüksek rakımda gerçekleştirilen üretim, bölgedeki arıcılık faaliyetlerinin önemli örnekleri arasında yer alıyor.

Sadece tek bir yerde üretiliyor! Meşe kütüklerinden sağılıyor 5

Kütük balı üreticisi Nihat Kanat, bu yılın kendileri açısından oldukça bereketli geçtiğini belirterek, yüksek rakımlı bölgelerde yapılan üretimin doğal yöntemlerle sürdürüldüğünü ifade etti.
Sadece tek bir yerde üretiliyor! Meşe kütüklerinden sağılıyor 6

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
bal Bingöl
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