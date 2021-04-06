Kırmızı Kamyon dizisinden flaş karar | Kırmızı Kamyon neden yok?

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın sosyal medyada paylaştığı bilgiye göre, Kırmızı kamyon dizisinin yapım şirketi ve kanal anlaşarak diziye ara verilmesine karar verdi. Show TV'de ilk bölümü ile ekranlara gelen Kırmızı Kamyon dizisi, itfaiyecilerin yaşadığı zorlukları, hayatlarını ve başına gelen olayları konu ediniyordu. İlk bölümü yayınlanan dizi, alınan kararla bir süre ekranlara gelmeyecek.

KIRMIZI KAMYON BİTTİ Mİ?

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın sosyal medya üzerinden paylaştığı bilgiye göre, kanal ve yapım karşılıklı anlaşarak diziye ara verdi.

Birsen Altuntaş ise yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Geçen Çarşamba ilk bölümü yayınlanan 10. Ev imzalı Kırmızı Kamyon’la ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Kanal ve yapım şirketi karşılıklı anlaşıp, dizinin Haziran ayı itibariyle ilk bölümünden itibaren tekrar sil baştan yayınlanmasına karar verdi. Bu nedenle dizinin yeni bölümü bu hafta Show TV’nin yayın akışında yer almadı.”

KIRMIZI KAMYON KONUSU

Kırmızı Kamyon dizisinin konusu Türkiye'de bir ilk oluyor. Dizi; itfaiyecilerin zorlu hayatlarını, tehlikeli maceralarını dram ve aksiyon birleşiminde ekranlara taşıyor.