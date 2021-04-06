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Kırmızı Kamyon dizisinden flaş karar | Kırmızı Kamyon neden yok?

06.04.2021 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı Kamyon dizisi, oyuncuları ve konusu ile oldukça iddialı bir şekilde yayın hayatına başlamıştı. 31 Mart Çarşamba günü ilk bölümü ile ekranlara gelen Kırmızı Kamyon dizisi izleyicilerle buluştu. Başrollerinde Görkem Sevindik, Nilay Deniz ve Ushan Çakır gibi isimlerin yer aldığı dizi, ilk bölümünün yayınlanmasının ardından ise bu hafta Show TV yayın akışında yer almadı.

Kırmızı Kamyon dizisinden flaş karar | Kırmızı Kamyon neden yok?

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın sosyal medyada paylaştığı bilgiye göre, Kırmızı kamyon dizisinin yapım şirketi ve kanal anlaşarak diziye ara verilmesine karar verdi. Show TV'de ilk bölümü ile ekranlara gelen Kırmızı Kamyon dizisi, itfaiyecilerin yaşadığı zorlukları, hayatlarını ve başına gelen olayları konu ediniyordu. İlk bölümü yayınlanan dizi, alınan kararla bir süre ekranlara gelmeyecek.

KIRMIZI KAMYON BİTTİ Mİ?

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın sosyal medya üzerinden paylaştığı bilgiye göre, kanal ve yapım karşılıklı anlaşarak diziye ara verdi.
Birsen Altuntaş ise yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
“Geçen Çarşamba ilk bölümü yayınlanan 10. Ev imzalı Kırmızı Kamyon’la ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Kanal ve yapım şirketi karşılıklı anlaşıp, dizinin Haziran ayı itibariyle ilk bölümünden itibaren tekrar sil baştan yayınlanmasına karar verdi. Bu nedenle dizinin yeni bölümü bu hafta Show TV’nin yayın akışında yer almadı.”

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KIRMIZI KAMYON KONUSU

Kırmızı Kamyon dizisinin konusu Türkiye'de bir ilk oluyor. Dizi; itfaiyecilerin zorlu hayatlarını, tehlikeli maceralarını dram ve aksiyon birleşiminde ekranlara taşıyor.

KIRMIZI KAMYON NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yönetmen koltuğunda Osman Kaya’nın oturmuş olduğu dizinin senaryosunu ise Meriç Demiray ve Ezgi Özcan kaleme almıştır. Pek çok dizide de olduğu gibi Kırmızı Kamyon dizisinin çekim yeri olarak İstanbul tercih edildi. İstanbul’da Beykoz’da çekilen dizi 31 Mart Çarşamba günü ilk bölümü ile Show TV’de yayınlanacak.
Kırmızı kamyon dizisinin çekimlerinin başlamış olduğu Kundura fabrikası, Yalıköy Mahallesi Çayır Caddesi üzerinde bulunmaktadır.

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KIRMIZI KAMYON OYUNCULARI

  • Görkem Sevindik - UĞUR
  • Nilay Deniz - YONCA
  • Ushan Çakır - CEM
  • Fatih Al - YAVUZ
  • Tuğçe Altuğ - ZEHRA
  • Deniz Hamzaoğlu - TOLGA
  • Aslı Orcan - AYŞE
  • Toprak Sağlam - GÖNÜL
  • Burak Berkay Akgül - İLKER
  • Timur Ölkebaş - BEDRİ
  • Gürberk Polat - MURAT
  • Melisa Akman - HAZAN
  • Uğur Arda Başkan - ABDÜLKERİM
  • Sümeyye Aydoğan - MENEKŞE
  • Efekan Can - FURKAN
  • Bülent Çolak - GÜLÜMSER
  • Tuğçe Karabayır – BAKİYE
  • Süreyya Kilimci
  • Ebrar Alya Demirbilek


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Anahtar Kelimeler:
Show TV Kırmızı Kamyon dizisi
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