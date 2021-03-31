Kırmızı Kamyon dizisinin oyuncuları kimler? İşte karakterleri...

Kırmızı Kamyon dizisinin yönetmen koltuğunda Babam ve Ailesi filminden tanıdığımız Osman Kaya yer alıyor. Kırmızı Kamyon oyuncuları ile yapılan röportajlardan dizide hem aksiyon hem de dramın bolca yer aldığı anlaşılıyor. Kahraman itfaiyecilerin hikayelerinin anlatıldığı bu değerli yapım, 31 Mart Çarşamba günü Show TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

KIRMIZI KAMYON KONUSU

Kırmızı Kamyon dizisinin konusu Türkiye'de bir ilk oluyor. Dizi; itfaiyecilerin zorlu hayatlarını, tehlikeli maceralarını dram ve aksiyon birleşiminde ekranlara taşıyor.

KIRMIZI KAMYON NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yönetmen koltuğunda Osman Kaya’nın oturmuş olduğu dizinin senaryosunu ise Meriç Demiray ve Ezgi Özcan kaleme almıştır. Pek çok dizide de olduğu gibi Kırmızı Kamyon dizisinin çekim yeri olarak İstanbul tercih edildi. İstanbul’da Beykoz’da çekilen dizi 31 Mart Çarşamba günü ilk bölümü ile Show TV’de yayınlanacak.

Kırmızı kamyon dizisinin çekimlerinin başlamış olduğu Kundura fabrikası, Yalıköy Mahallesi Çayır Caddesi üzerinde bulunmaktadır.

KIRMIZI KAMYON FRAGMAN

KIRMIZI KAMYON OYUNCULARI

Görkem Sevindik - UĞUR