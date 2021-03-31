Kırmızı Kamyon dizisinin oyuncuları kimler? İşte karakterleri...

Kırmızı Kamyon dizisinin yönetmen koltuğunda Babam ve Ailesi filminden tanıdığımız Osman Kaya yer alıyor. Kırmızı Kamyon oyuncuları ile yapılan röportajlardan dizide hem aksiyon hem de dramın bolca yer aldığı anlaşılıyor. Kahraman itfaiyecilerin hikayelerinin anlatıldığı bu değerli yapım, 31 Mart Çarşamba günü Show TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor.
Kırmızı Kamyon dizisinin konusu Türkiye'de bir ilk oluyor. Dizi; itfaiyecilerin zorlu hayatlarını, tehlikeli maceralarını dram ve aksiyon birleşiminde ekranlara taşıyor.
Yönetmen koltuğunda Osman Kaya’nın oturmuş olduğu dizinin senaryosunu ise Meriç Demiray ve Ezgi Özcan kaleme almıştır. Pek çok dizide de olduğu gibi Kırmızı Kamyon dizisinin çekim yeri olarak İstanbul tercih edildi. İstanbul’da Beykoz’da çekilen dizi 31 Mart Çarşamba günü ilk bölümü ile Show TV’de yayınlanacak.
Kırmızı kamyon dizisinin çekimlerinin başlamış olduğu Kundura fabrikası, Yalıköy Mahallesi Çayır Caddesi üzerinde bulunmaktadır.
Görkem Sevindik - UĞUR
Nilay Deniz - YONCA
Ushan Çakır - CEM
Fatih Al - YAVUZ
Tuğçe Altuğ - ZEHRA
Aslı Orcan - AYŞE
Tuğçe Karabayır – BAKİYE
Melisa Akman - HAZAN
Toprak Sağlam - GÖNÜL
Burak Berkay Akgül - İLKER
Timur Ölkebaş - BEDRİ
Gürberk Polat - MURAT
Uğur Arda Başkan - ABDÜLKERİM
Sümeyye Aydoğan - MENEKŞE
Efekan Can - FURKAN
Bülent Çolak - GÜLÜMSER
Deniz Hamzaoğlu - TOLGA
Süreyya Kilimci
Ebrar Alya Demirbilek
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