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Kırmızı Kamyon dizisinin oyuncuları kimler? İşte karakterleri...

31.03.2021 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı Kamyon dizisi Türk dizilerinde bir ilki gerçekleştirerek daha önce işlenmemiş bir konuyu ele alıyor. İtfaiyecilerin yaşadıkları zorlukları, çektikleri sıkıntıları ve yaşamlarını konu alan Kırmızı Kamyon dizisi ilk bölümü ile ekranlara geliyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Görkem Sevindik, Ushan Çakır, Nilay Deniz ve Fatih Al gibi pek çok isim yer alıyor. Kırmızı Kamyon dizisinin yapımcılığını ise 10. Ev üstleniyor.

Kırmızı Kamyon dizisinin oyuncuları kimler? İşte karakterleri...

Kırmızı Kamyon dizisinin yönetmen koltuğunda Babam ve Ailesi filminden tanıdığımız Osman Kaya yer alıyor. Kırmızı Kamyon oyuncuları ile yapılan röportajlardan dizide hem aksiyon hem de dramın bolca yer aldığı anlaşılıyor. Kahraman itfaiyecilerin hikayelerinin anlatıldığı bu değerli yapım, 31 Mart Çarşamba günü Show TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

KIRMIZI KAMYON KONUSU

Kırmızı Kamyon dizisinin konusu Türkiye'de bir ilk oluyor. Dizi; itfaiyecilerin zorlu hayatlarını, tehlikeli maceralarını dram ve aksiyon birleşiminde ekranlara taşıyor.

KIRMIZI KAMYON NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yönetmen koltuğunda Osman Kaya’nın oturmuş olduğu dizinin senaryosunu ise Meriç Demiray ve Ezgi Özcan kaleme almıştır. Pek çok dizide de olduğu gibi Kırmızı Kamyon dizisinin çekim yeri olarak İstanbul tercih edildi. İstanbul’da Beykoz’da çekilen dizi 31 Mart Çarşamba günü ilk bölümü ile Show TV’de yayınlanacak.
Kırmızı kamyon dizisinin çekimlerinin başlamış olduğu Kundura fabrikası, Yalıköy Mahallesi Çayır Caddesi üzerinde bulunmaktadır.

KIRMIZI KAMYON FRAGMAN

KIRMIZI KAMYON OYUNCULARI

Görkem Sevindik - UĞUR

görkem sevindik uğur

Nilay Deniz - YONCA

nilay deniz

Ushan Çakır - CEM

ushan çakır

Fatih Al - YAVUZ

fatih al

Tuğçe Altuğ - ZEHRA

tuğçe altuğ

Aslı Orcan - AYŞE

aslı orcan3

Tuğçe Karabayır – BAKİYE

tuğçe karabayır3

Melisa Akman - HAZAN

melisa akman5

Toprak Sağlam - GÖNÜL

toprak sağlam

Burak Berkay Akgül - İLKER

burak berkay akgül

Timur Ölkebaş - BEDRİ

timur ölkebaş

Gürberk Polat - MURAT

gürberk polat

Uğur Arda Başkan - ABDÜLKERİM

uğur arda başkan

Sümeyye Aydoğan - MENEKŞE

sümeyye aydaoğan

Efekan Can - FURKAN

efekan can

Bülent Çolak - GÜLÜMSER

bülent çolak

Deniz Hamzaoğlu - TOLGA
Süreyya Kilimci
Ebrar Alya Demirbilek


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Show TV
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