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Kırmızı kart, penaltı, 4 gol! Sarı-Lacivertliler erteleme maçında Konyaspor'u 4-0 mağlup etti

25.02.2023 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig, ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası erteleme maçlarıyla tekrar start aldı. 23. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u konuk etti. Mücadelede gülen taraf 4-0'lık skorla ev sahibi ekip Fenerbahçe olurken, Konya ekibi karşılaşmayı 10 kişi tamamladı. Depremzedelerin unutulmadığı karşılaşmada Fenerbahçe'nin yeni transferi Oosterwolde ilk kez boy gösterdi. İşte detaylar...

Kırmızı kart, penaltı, 4 gol! Sarı-Lacivertliler erteleme maçında Konyaspor'u 4-0 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü hafta erteleme maçında Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk etti. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çaldı. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Cevdet Kömürcüoğlu üstlendi.

Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus, 1 maçlık men cezası sebebiyle takımının başında yer alamadı. Sarı-lacivertli ekipte Jesus’un yerine yardımcı antrenör Joao de Deus görev aldı.

Mücadele Fenerbahçe'nin 4-0 üstünlüğü ile tamamlanırken, Sarı-Lacivertliler'in goller 13 ve 45+6. dakikada Enner Valencia, 61'de Joshua King ve 78'de Szalai'den geldi.

PENALTI KARARI!

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Mücadelenin 11. dakikasında Lincoln Henrique'nin ortasında Endri Cekici'nin elle kesmesi sonucunda sarı-lacivertliler penaltı kazandı.

ENNER VALENCIA HATA YAPMADI

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Verilen penaltı kararı sonrası topun başına geçen Enner Valencia, topu filelerle buluşturmayı başararak takımını 1-0 öne geçirdi.

KONYASPOR 10 KİŞİ KALDI!

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Dakikalar 22'yi gösterdiği esnada konuk ekip Konyaspor'da Diouf gördüğü ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalırken, takımını 10 kişi bıraktı.

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KONYASPOR'DA MECBURİ DEĞİŞİKLİK

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Konuk ekip Konyaspor'da Michalak karşılaşmanın 39. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle kenar yönetimden değişiklik istedi. Teknik direktör Aleksandar Stanojevic Michalak'ı kenara alarak Mehmet Büyüksayar'ı oyunda dahil etti.

VALENCIA ZOR POZİSYONDA GOLÜ BULDU!

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İlk yarının sonuna 7 dakika eklenirken, baskısını artıran Fenerbahçe 45+6. dakikada Enner Valencia ile ikinci golü buldu. Ekvadorlu oyuncu kaydettiği bu golle gol sayısını 22'ye yükseltirken, Sarı-Lacivertliler'in son 8 golünün 7'sine imza atmış oldu.

ÜÇÜNCÜ GOL KING'DEN!

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İkinci yarıda da baskısını sürdüren Fenerbahçe 61. dakikada farkı 3'e taşıdı. Sarı-Lacivertliler'de Lincoln Henrique'nin uzaktan vuruşunda topa dokunan Joshua King skoru 3-0'a getiren golü kaydetti.

SZALAI SKORU BELİRLEDİ!

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Karşılaşmanın son bölümünde Szalai maçın skorunu belirleyen golü kaydetti.

YENİ TRANSFER İLK KEZ SAHADA!

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Oosterwolde Konyaspor maçında ilk kez boy gösterdi. Hollandalı oyuncu karşılaşmanın 68. dakikasın Miha Zajc'ın yerine oyuna dahil oldu.

HAKEMLER VE İKİ TAKIM FUTBOLCULAR ISINMAYA SİYAH TİŞÖRTLE ÇIKTI

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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketinin ardından Fenerbahçe ile Konyaspor karşılaşması öncesinde iki takım futbolcuları ile mücadelenin hakemleri siyah tişörtle ısınmaya çıktı. Tişörtlerin ön kısmında ”Geçmiş Olsun Türkiyem” arka kısmında ise “Yaralarımızı Birlikte Saracağız” yazısı yer aldı.

DEPREMZEDELER UNUTULMADI

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Fenerbahçe Kulübü, depremzede hayatını kaybedenleri unutmadı. Ülker Stadyumu’ndaki reklam panoları ve skorboardlarda deprem felaketinde vefat eden dernek üyeleri, çalışanlar ve taraftar gruplarının isimleri ile “Yaraları Birlikte Saracağız”, “Bizim Canımız Türkiye” ve “Ülkemizin Başı Sağ Olsun, Hepimize Geçmiş Olsun” yazıları yer aldı. Doğu Tribünü’nde (Maraton Tribünü) “Acımız Tarifsiz, Başımız Sağ Olsun”, Güney Tribünü’nde (Okul Açık Tribünü) ise “Yaşaran Gözler Umut Dolacak, En Güzel Yarınlar Bizim Olacak” pankartı açıldı.

DEPREMZEDE ÇOCUKLAR SEREMONİDE

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Yaşanan deprem felaketinin ardından İstanbul’a gelerek Sancaktepe Mahmut Celalettin Ökten KYK yurdunda konaklayan vatandaşların çocukları arasından seçilen, 24 depremzede çocuk seremonide yer aldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yapılan çalışma kapsamında seremoniye çıkan çocuklar sonrasında Batı Tribünü’nde (Fenerium Tribünü) görevliler ile birlikte karşılaşmayı izledi.
Karşılaşma öncesi ise Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, depremzede çocuklarla bir araya geldi.

"TÜRKİYE ÜŞÜME FENERBAHÇE SENİNLE"

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Konyaspor seremoniye “Futbol Ailesi 1 Mart’ta Canlı Yayında #OmuzOmuza”, Fenerbahçe ise “Acımızın Tarifi Yok Ülkemizin Başı Sağ Olsun” yazılı pankartla çıktı. Fenerbahçeli futbolcuların mücadelede giydikleri formaların arkasında ise deprem felaketinin yaşandığı illerin isimleri yer aldı Öte yandan tribünlerde yer alan taraftarların birçoğu siyah kıyafet giydi. “Türkiye Üşüme Fenerbahçe Seninle” şeklinde tezahüratta bulunan sarı-lacivertli taraftarlar, yanlarında getirdikleri atkı, bere ve eldivenleri deprem bölgesine gönderilmesi için stat zeminine attı.

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