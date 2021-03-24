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Kırmızı Oda 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda'ya Yiğit Özşener ile Esra Ronabar damga vuracak!

24.03.2021 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında cuma akşamları izleyiciyle buluşan Kırmızı Oda dizisinin 30. bölüm fragmanı yayınlandı. Sevilen diziye iki ünlü oyuncular Yiğit Özşener ile Esra Ronabar da konuk oluyor.

Yapımını OGM Pictures’ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserinden uyarlanan senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt’un kaleme aldığı Kırmızı Oda 30. bölümüyle 26 Mart Cuma akşamı TV8’de olacak.

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TV8 ekranında yayınlanan tüm bölümleriyle reytinglerin zirvesinde yer alan ‘Kırmızı Oda’ya otuzuncu bölümde dahil olan Yiğit Özşener, zengin iş adamı Zafer karakterine hayat verirken; Esra Ronabar ise Zafer’in eşi ve tescilli güzel Nihal karakteriyle izleyiciyle buluşacak.

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Eşine büyük bir aşkla bağlı olan Nihal, bayılmalarının çözümünü Doktor Hanım’da ararken, Zafer’in evlilikleriyle ilgili söylediği sözler Doktor Hanım’ı çok şaşırtacak.

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KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Doktor Hanım, eşi Zafer’le mutlu bir hayatı olduğunu ve kendisini el üstünde tuttuğunu söyleyen Nihal’in (Esra Ronabar) zamansız bayılmalarının nedenini çözmeye çalışır.

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Zafer ise (Yiğit Özşener) evliliğindeki sorunlarla ilgili zekice tespitleri ile Doktor Hanım’ı şaşırtır.

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Recai (Gökhan Yıkılkan), eşine karşı kötü davranışlarına Nazlı’nın kendisine gösterdiği yoğun ilginin sebep olduğunu kabul eder.

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Doktor Hanım da Recai’nin geçmişine inerek hissettiği değersizlik duygusunun kaynağını çözmeye çalışır.

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Sadi’nin (Erkan Petekkaya) Abdullah’ın çetesinin içindeki hikayesi devam ederken, çeteye yeni katılan Emre ile ilgili verdiği sır Doktor Hanım’ı etkiler.

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Sadi, yaşadıklarını anlatırken ufak çaplı bir kriz geçirir. Diğer yanda Piraye ve Deniz, aldıkları önemli kararı kliniğe duyurur.

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Anahtar Kelimeler:
TV8 Kırmızı Oda dizisi Esra Ronabar
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