Kırmızı Oda 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda'ya Yiğit Özşener ile Esra Ronabar damga vuracak!

Yapımını OGM Pictures’ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserinden uyarlanan senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt’un kaleme aldığı Kırmızı Oda 30. bölümüyle 26 Mart Cuma akşamı TV8’de olacak.

TV8 ekranında yayınlanan tüm bölümleriyle reytinglerin zirvesinde yer alan ‘Kırmızı Oda’ya otuzuncu bölümde dahil olan Yiğit Özşener, zengin iş adamı Zafer karakterine hayat verirken; Esra Ronabar ise Zafer’in eşi ve tescilli güzel Nihal karakteriyle izleyiciyle buluşacak.

Eşine büyük bir aşkla bağlı olan Nihal, bayılmalarının çözümünü Doktor Hanım’da ararken, Zafer’in evlilikleriyle ilgili söylediği sözler Doktor Hanım’ı çok şaşırtacak.

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Doktor Hanım, eşi Zafer’le mutlu bir hayatı olduğunu ve kendisini el üstünde tuttuğunu söyleyen Nihal’in (Esra Ronabar) zamansız bayılmalarının nedenini çözmeye çalışır.

Zafer ise (Yiğit Özşener) evliliğindeki sorunlarla ilgili zekice tespitleri ile Doktor Hanım’ı şaşırtır.

Recai (Gökhan Yıkılkan), eşine karşı kötü davranışlarına Nazlı’nın kendisine gösterdiği yoğun ilginin sebep olduğunu kabul eder.