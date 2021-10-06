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Kırmızı Oda'da Ayta Sözeri sürprizi! Kırmızı Oda 46. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

06.10.2021 02:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda'nın 46. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Kırmızı Oda'nın yeni bölümünde ünlü oyuncu ve şarkıcı Ayta Sözeri, 'Keklik' isimli karakterle seyirci karşısına çıkacak.

Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği, başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı ve Gülseren Budayıcıoğlu’nun eserlerinden uyarlanan Kırmızı Oda dizisinin 46. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. TV8'de ekrana gelen Kırmızı Oda'nın yeni bölümünde Ayta Sözeri sürprizi yaşanacak.
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Son olarak 'İlk ve Son' dizisinde yer alan Sözeri, Kırmızı Oda'da 'Keklik' isimli karakteri canlandıracak.

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Diziye yeni sezonda Ayça Bingöl, Nihal Yalçın ve Başak Daşman da katılmıştı.
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Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'da dizide konuk oyuncu olmuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Kırmızı Oda dizisi Ayta Sözeri Binnur Kaya
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