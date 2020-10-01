Kırmızı Oda’da Piraye’nin eşi Tarık kimdir? Kırmızı Oda Tarık kimdir? Tansel Öngel kimdir?

Kırmızı Oda dizisi kadrosunda birbirinden değerli isimleri ağırlamaya devam ediyor. Cuma akşamları yayınlanan ve televizyon izleyicilerinin büyük bir ilgiyle takip ettiği diziyle ilgili yeni iddialar ortaya atılmaya başladı. Kırmızı Oda Piraye’nin eşi rolüyle yeni bir oyuncuyu daha konuk olarak ağırlayacağı yönünde haberlerle tekrar gündeme geldi. Dizinin yeni bölümünün son yayınlanan fragmanında ünlü oyuncu Tansel Öngel de dikkat çekti. Peki, Kırmızı Oda Tarık kimdir?

KIRMIZI ODA PİRAYE’NİN EŞİ TARIK KİMDİR?

Kırmızı Oda Piraye karakterinin eşi olan Tarık karakterinin Tansel Öngel tarafından canlandırılacağına dair iddialarla gündeme geldi. Dizinin fragmanında ünlü oyuncu Tansel Öngel’in canlandırdığı karakterin Piraye karakterinin arkasından baktığı görüldü ve Tülin Özen ile Tansel Öngel'in sahneleri dikkat çekti. Tansel Öngel de Instagram hesabından dizinin fragmanından bir kesit paylaşarak paylaşımın üzerine de “Konuk olmaktan büyük keyif aldığım bu güzel iş ve ekibe teşekkür ediyorum.” notunu ekledi. Şimdi, herkes tarafından oyuncu Tansel Öngel hakkında çeşitli araştırmalar yapılmaya ve bazı detaylar merak edilmeye başlandı. İşte ünlü oyuncu ile ilgili merak edilenler...