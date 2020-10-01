Kırmızı Oda’da Piraye’nin eşi Tarık kimdir? Kırmızı Oda Tarık kimdir? Tansel Öngel kimdir?

Kırmızı Oda dizisi kadrosunda birbirinden değerli isimleri ağırlamaya devam ediyor. Cuma akşamları yayınlanan ve televizyon izleyicilerinin büyük bir ilgiyle takip ettiği diziyle ilgili yeni iddialar ortaya atılmaya başladı. Kırmızı Oda Piraye’nin eşi rolüyle yeni bir oyuncuyu daha konuk olarak ağırlayacağı yönünde haberlerle tekrar gündeme geldi. Dizinin yeni bölümünün son yayınlanan fragmanında ünlü oyuncu Tansel Öngel de dikkat çekti. Peki, Kırmızı Oda Tarık kimdir?
Kırmızı Oda Piraye karakterinin eşi olan Tarık karakterinin Tansel Öngel tarafından canlandırılacağına dair iddialarla gündeme geldi. Dizinin fragmanında ünlü oyuncu Tansel Öngel’in canlandırdığı karakterin Piraye karakterinin arkasından baktığı görüldü ve Tülin Özen ile Tansel Öngel'in sahneleri dikkat çekti. Tansel Öngel de Instagram hesabından dizinin fragmanından bir kesit paylaşarak paylaşımın üzerine de “Konuk olmaktan büyük keyif aldığım bu güzel iş ve ekibe teşekkür ediyorum.” notunu ekledi. Şimdi, herkes tarafından oyuncu Tansel Öngel hakkında çeşitli araştırmalar yapılmaya ve bazı detaylar merak edilmeye başlandı. İşte ünlü oyuncu ile ilgili merak edilenler...
Ünlü oyuncu ile ilgili olarak Tansel Öngel kaç yaşında ve Tansel Öngel nereli şeklinde bazı sorular soruluyor. 24 Eylül 1976 Kilis doğumlu olan Tansel Öngel yaş olarak şu an 44 yaşında. 2000 senesinde Trabzon Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde göreve başlayan oyuncu İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda görev yapmaya devam ediyor. Muhteşem Yüzyıl ve Yaz’ın Öyküsü adlı dizilerde rol alan Öngel, bu dizilerdeki performansıyla büyük beğeni topladı ve çok sayıda izleyici tarafından tanınmaya başladı.
Ünlü oyuncunun rol aldığı yapımlar arasında; Benim İçin Üzülme, Geniş Aile, Bu Kalp Seni Unutur Mu?, Elveda Derken, Avrupa Yakası, Güz Yangını ve Uy Başuma Gelenler adlı diziler yer alıyor. Aynı zamanda film olarak ise ünlü oyuncu; Babamın Kanatları, Mucize ve Bizim Köyün Şarkısı gibi filmlerde rol aldı. Tansel Öngel evli mi sorusunun yanıtı da araştırılıyor. Tansel Öngel eşi Özge Özder ile 2007 senesinde evlendi ve bu evlilik 2010 senesinde sona erdi.
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