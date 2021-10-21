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Kırmızı Oda dizisinde koronavirüs alarmı!

21.10.2021 22:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'de cuma akşamları ekrana gelen Kırmızı Oda dizisinde koronavirüs şoku yaşandı. Kırmızı Oda'nın setinde vaka sayısının 14’ü bulduğu öne sürüldü.

Kırmızı Oda dizisinde koronavirüs alarmı!

Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği, başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı ve Gülseren Budayıcıoğlu’nun eserlerinden uyarlanan Kırmızı Oda dizisinin ekibinde koronavirüs vakaları ortaya çıktı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Başak Soysal ile Ali Balcının yönettiği dizinin ikinci ekibi koronavirüse yakalandı.

Deniz Gürlek ile Melek Seven’in yazdığı dizinin konuk oyuncularından Ayta Sözeri’nin de ilk testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Ardından yapılan ikinci yapılan testin negatif çıktığı öğrenildi.

Kırmızı Oda dizisindeki koronavirüs vaka sayısının 14’ü bulduğu iddia edildi.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Kırmızı Oda dizisi Ayta Sözeri
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