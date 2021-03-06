Kırmızı Oda dizisindeki Haluk kimdir? Yılmaz Kunt’un hayatı

Kırmızı Oda dizisinde Nazlı'nın eski sevgilisi olan Haluk karakterini canlandıran başarılı oyuncu Yılmaz Kunt'un hayat ve biyografisi de ekran başındakiler tarafından merak konusu oldu. Best Model of Turkey 2015 birincisi seçilen başarılı oyuncu Afili Aşk dizisinde Berk Koçar karakterine hayat vermişti. Haluk karakterine hayat veren Yılmaz Kunt, Atılım Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde eğitimine devam ediyor.

YILMAZ KUNT KİMDİR?

Oyuncu Yılmaz Kunt 1994 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Modem ve oyunculuk yapan Kunt, Best Model of Turkey 2015 birincisi seçildi. Gülümse Yeter dizisi ile oyunculuk kariyerine başladı. "Bahtiyar Ölmez" yapımında Ömer karakterini canlandırdı.

Kanal D'de 2019'da yayınlanan Afili Aşk dizisinde Berk Koçar karakterine hayat verdi. Yılmaz Kunt Atılım Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde okumaktadır.

Best Model of Turkey, Best Model European Union ve Best Model of the World birincilikleri bulunuyor.

