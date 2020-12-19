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Kırmızı Oda ekrandaydı... 18 Aralık 2020 Cuma reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Hande Öztürk Hande Öztürk 19.12.2020 12:03 | Son Güncelleme:
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Kırmızı Oda ekrandaydı... 18 Aralık 2020 Cuma reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

18 Aralık Cuma günü televizyonda yayınlanan programların ve dizilerin ne kadar reyting aldığını, diğer vatandaşlar tarafından da izleyip izlenmediğini merak ediyoruz. 18 Aralık Cuma günü reyting sonuçları belli oldu mu? Peki 18 Aralık Cuma akşamı TV'de hangi programlar vardı ve nasıl yarıştılar?

18 Aralık Cuma akşamı reyting yarışında TV'de birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. Dün akşam ekranlarda; Kırmızı Oda, Arka Sokaklar, Ramo, Akrep, Hercai ve Payitaht Abdülhamid kıyasıya yarıştı. 18 Aralık 2020 Cuma reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor. İşte dün akşamki reyting sonuçları açıklamadan yayınlanan diziler ve programlar...

selçuk tepeli

DÜN AKŞAM TV'DE NELER VARDI?

Koronavirüs salgınından dolayı evde vakit geçiren vatandaşlar TV programlarını izleyerek zaman geçirmeye çalışıyor. Peki Cuma günü hangi diziler ve programlar kıyasıya yarıştı? Total reyting sonuçları merak ediliyor....

ATV'de öğleden sonra yayınlanan ve izleyicinin takip ettiği Esra Erol'da programının ardından akşam kuşağında Hercai dizisi yeni bölümüyle seyirciyle buluştu.

Dün Show TV'de akşam kuşağında, izleyiciyi ekranlara kilitleyen Ramo dizisinin yeni bölümü yayınlandı.

Kanal D'de akşam kuşağında ise Kanal D Ana Haber Bülteni'nden sonra yıllardır ekranlarda olan dizi Arka Sokaklar yeni bölümü yayınlandı.

Star Tv'nin akşam kuşağında Ana Haber Bülteni'nden sonra Akrep dizisi izleyicisinin karşısına çıktı.

Fox TV'de ise öğleden sonra sırasıyla; Zuhal Topal'la Sofrada ve Selçuk Tepeli ile Ana Haber ekranlara geldi.

TRT1 ekranlarında ise akşam kuşağında, Payitaht Abdülhamid dizisi yine yeni bölümüyle izleyici ile buluştu.

TV 8 ekranlarında gündüz kuşağında Doya Doya Moda yarışmasından yayınlandı. Akşam kuşağında ise reyting rekorları kıran Kırmızı Oda dizisi ekranlara geldi.

arka sokaklar

18 ARALIK 2020 CUMA REYTİNG SONUÇLARI

TV ekranlarının iddialı dizileri dün akşam kıyasıya yarıştı. 18 Aralık Cuma reyting sonuçları belli oldu mu araştıran vatandaşlara, dün akşam yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları total rakamlara göre açıklandı.

18 Aralık total reyting sonuçları şöyle sıralandı;

TV8'de yayınlanan ve yayınlandığı günden bu yana reyting rekorları kıran Kırmızı Oda yine birinci sıraya yerleşti.

Kanal D'nin uzun yıllardır yayınlanan polisiye dizisi Arka Sokaklar reyting yarışında ikinci sıraya yerleşti.

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programı ise kendine üçüncü sıradan yer buldu.

Show Tv'de yayınlanan Ramo dizisi ise dördüncü sırada yer aldı.

Fox TV'de akşam kuşağında yayınlanan Selçuk Tepeli ile Ana Haber Bülteni beşinci oldu.

AB sonuçlarına göre ise ilk sırada TV8'in popüler dizisi Kırmızı Oda yer alırken ikinci sırada Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber, üçüncü sırada ise Ramo dizisi yer aldı. Dördüncü sırada Arka Sokaklar yer alırken Arka Sokaklar dizisini Akrep dizisi takip etti.

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