Kırmızı Oda ne zaman final yapacak? Sevilen dizisinin final tarihi ile ilgili açıklama!

Ancak izleyiciyi üzecek haber geldi. TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda sezon finali yapmak için hazırlanıyor. Normalde bu hafta sezon finali yapması beklenen Kırmızı Oda’nın yeni sezon finali tarihi belli oldu.

KIRMIZI ODA NE ZAMAN SEZON FİNALİ YAPACAK?

Başrolde Binnur Kaya’nın rol aldığı Kırmızı Oda bir süre başarılı oyuncuları kadrosuna katarak Gülseren Budayıcıoğlu’nun kaleme aldığı hikâyeleri izleyici ile buluşturuyor. 11 Haziran Cuma akşamı 41.bölümü TV8 ekranlarında gelecek olan dizinin normal şartlarda bu hafta final yapması bekleniyordu. Kırmızı Oda’nın 18 Haziran Cuma akşamı 42. bölümünün yayınlanmasının ardından sezon finali yapacağı iddia edilmişti.

KIRMIZI ODA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cuma akşamlarının reytingleri rekorları kıran dizisi Kırmızı Oda bir bölüm daha uzatılarak sezon finali haftaya kaldı. Dizinin sevenleri şimdiden “Kırmızı Oda yeni sezonu ne zaman başlayacak?” sorularını sormaya başladı. Masumlar Apartmanı, Camdaki Kız ve Kırmızı Oda’nın yapımcısı OGM’nin web sitesinden veya sosyal medya hesaplarından henüz bir açıklama yapılmadı. Kırmızı Oda yeni sezonunun eylül ayı itibarıyla izleyici ile buluşacağı tahmin ediliyor. Yine birbirinden farklı hikâyelerle bizleri buluşturacak olan Kırmızı Oda reyting savaşında galip gelme ümidi taşıyor.