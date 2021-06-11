MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kırmızı Oda ne zaman final yapacak? Sevilen dizisinin final tarihi ile ilgili açıklama!

Kırmızı Oda ne zaman final yapacak? Sevilen dizisinin final tarihi ile ilgili açıklama!

11.06.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda, yazın gelmesiyle birlikte sezona ara verecek dizilerden biri oldu. Gülseren Budayıcıoğlu’nun eserlerinden alınan Kırmızı Oda farklı ve birbirinden duygusal hikâyeleri ile seyirciyi ilk günden kendisine bağladı.

Kırmızı Oda ne zaman final yapacak? Sevilen dizisinin final tarihi ile ilgili açıklama!

Ancak izleyiciyi üzecek haber geldi. TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda sezon finali yapmak için hazırlanıyor. Normalde bu hafta sezon finali yapması beklenen Kırmızı Oda’nın yeni sezon finali tarihi belli oldu.

KIRMIZI ODA NE ZAMAN SEZON FİNALİ YAPACAK?

Başrolde Binnur Kaya’nın rol aldığı Kırmızı Oda bir süre başarılı oyuncuları kadrosuna katarak Gülseren Budayıcıoğlu’nun kaleme aldığı hikâyeleri izleyici ile buluşturuyor. 11 Haziran Cuma akşamı 41.bölümü TV8 ekranlarında gelecek olan dizinin normal şartlarda bu hafta final yapması bekleniyordu. Kırmızı Oda’nın 18 Haziran Cuma akşamı 42. bölümünün yayınlanmasının ardından sezon finali yapacağı iddia edilmişti.

KIRMIZI ODA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cuma akşamlarının reytingleri rekorları kıran dizisi Kırmızı Oda bir bölüm daha uzatılarak sezon finali haftaya kaldı. Dizinin sevenleri şimdiden “Kırmızı Oda yeni sezonu ne zaman başlayacak?” sorularını sormaya başladı. Masumlar Apartmanı, Camdaki Kız ve Kırmızı Oda’nın yapımcısı OGM’nin web sitesinden veya sosyal medya hesaplarından henüz bir açıklama yapılmadı. Kırmızı Oda yeni sezonunun eylül ayı itibarıyla izleyici ile buluşacağı tahmin ediliyor. Yine birbirinden farklı hikâyelerle bizleri buluşturacak olan Kırmızı Oda reyting savaşında galip gelme ümidi taşıyor.

Binnur Kaya'nın başrolünde yer aldığı Kırmızı Oda'nın sezon finali tarihi belli oldu. Cuma akşamları yayınlanan Kırmızı Oda, 42. haftasında sezonu kapatıyor.

KIRMIZI ODA'DA VAHİT ÖLECEK Mİ?

Geçen hafta Binbir Gece Masalları olarak isimlendirilen hikâyeyi izlemiştik. Mitra (Melisa Aslı Pamuk) Zafer’in aşık olduğu Vahit’in oğlu olduğunu öğrenince büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Doktor Hanım çaresizlik içindeki Mitra için bir çözüm arar. 41.bölümde “Vahit ölecek mi?” sorusu ise en çok merak edilenlerden birisi. Heyecan dolu yeni bölümüyle Kırmızı Oda 11 Haziran Cuma akşamı izleyici ile buluşacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evinizi kolayca farklılaştıracak aydınlatma önerileriEvinizi kolayca farklılaştıracak aydınlatma önerileri
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Şaşırtan final! Gizemli kişi kim?Şaşırtan final! Gizemli kişi kim?
Anahtar Kelimeler:
TV8 Kırmızı Oda dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Acı haberi Mansur Yavaş verdi: Başımız sağ olsun

Acı haberi Mansur Yavaş verdi: Başımız sağ olsun

Yeni kabus! İngiltere'de maymun çiçeği virüsü görüldü

Yeni kabus! İngiltere'de maymun çiçeği virüsü görüldü

Tartıştığı 3 kişiyi öldürdü

Tartıştığı 3 kişiyi öldürdü

Dev kuruluştan 2022 altın tahmini geldi!

Dev kuruluştan 2022 altın tahmini geldi!

Geri dönüyor! Efsane yarışmayı sunacak

Geri dönüyor! Efsane yarışmayı sunacak

Deniz salyasıyla ilgili ezber bozan iddia!

Deniz salyasıyla ilgili ezber bozan iddia!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

19 yaşındaki sevgilisinin tangalı fotoğrafını paylaştı!

19 yaşındaki sevgilisinin tangalı fotoğrafını paylaştı!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

“Pişman mısın?” sorusuna çarpıcı yanıt

“Pişman mısın?” sorusuna çarpıcı yanıt

Şoke eden final! Diziye veda etti açıklama yaptı

Şoke eden final! Diziye veda etti açıklama yaptı

Bikinili tatil pozuna beğeni yağdı!

Bikinili tatil pozuna beğeni yağdı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.