Kırmızı Oda ne zaman final yapacak? Sevilen dizisinin final tarihi ile ilgili açıklama!

Ancak izleyiciyi üzecek haber geldi. TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda sezon finali yapmak için hazırlanıyor. Normalde bu hafta sezon finali yapması beklenen Kırmızı Oda’nın yeni sezon finali tarihi belli oldu.
Başrolde Binnur Kaya’nın rol aldığı Kırmızı Oda bir süre başarılı oyuncuları kadrosuna katarak Gülseren Budayıcıoğlu’nun kaleme aldığı hikâyeleri izleyici ile buluşturuyor. 11 Haziran Cuma akşamı 41.bölümü TV8 ekranlarında gelecek olan dizinin normal şartlarda bu hafta final yapması bekleniyordu. Kırmızı Oda’nın 18 Haziran Cuma akşamı 42. bölümünün yayınlanmasının ardından sezon finali yapacağı iddia edilmişti.
Cuma akşamlarının reytingleri rekorları kıran dizisi Kırmızı Oda bir bölüm daha uzatılarak sezon finali haftaya kaldı. Dizinin sevenleri şimdiden “Kırmızı Oda yeni sezonu ne zaman başlayacak?” sorularını sormaya başladı. Masumlar Apartmanı, Camdaki Kız ve Kırmızı Oda’nın yapımcısı OGM’nin web sitesinden veya sosyal medya hesaplarından henüz bir açıklama yapılmadı. Kırmızı Oda yeni sezonunun eylül ayı itibarıyla izleyici ile buluşacağı tahmin ediliyor. Yine birbirinden farklı hikâyelerle bizleri buluşturacak olan Kırmızı Oda reyting savaşında galip gelme ümidi taşıyor.
Binnur Kaya'nın başrolünde yer aldığı Kırmızı Oda'nın sezon finali tarihi belli oldu. Cuma akşamları yayınlanan Kırmızı Oda, 42. haftasında sezonu kapatıyor.
Geçen hafta Binbir Gece Masalları olarak isimlendirilen hikâyeyi izlemiştik. Mitra (Melisa Aslı Pamuk) Zafer’in aşık olduğu Vahit’in oğlu olduğunu öğrenince büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Doktor Hanım çaresizlik içindeki Mitra için bir çözüm arar. 41.bölümde “Vahit ölecek mi?” sorusu ise en çok merak edilenlerden birisi. Heyecan dolu yeni bölümüyle Kırmızı Oda 11 Haziran Cuma akşamı izleyici ile buluşacak.
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