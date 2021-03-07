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Kırmızı Oda’nın Kumru’su Aslıhan Gürbüz’den duygusal sözler! Kırmızı Oda’dan ayrıldı mı?

07.03.2021 00:28 | Son Güncelleme:
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Kırmızı Oda’nın Kumru’su Aslıhan Gürbüz’den duygusal sözler! Kırmızı Oda’dan ayrıldı mı?

TV8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda, sezonun en çok ilgi çeken yapımları arasında ön plana çıkıyor. Her cuma izleyicilerini hüzne boğan Kırmızı Oda oyuncularından Aslıhan Gürbüz’den duygu dolu bir paylaşım geldi.

Sevilen dizi Kırmızı Oda’ya Kumru karakteriyle dahil olan Aslıhan Gürbüz, performansıyla izleyicilerin takdirini topladı. Çocukken üvey babası tarafından cinsel tacize uğrayan Kumru’nun yaşadığı her şeyi Doktor Hanım’a anlattığı anlar, izleyiciyi de hüzne boğdu.

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabındaki gerçek hayat hikayelerinden alıntılanan dizide Kumru’nun yaşadıkları, çoğu zaman ekran başındakilerin izlemekte zorlandıkları sahnelerle ekrana geliyor.

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ASLIHAN GÜRBÜZ, KIRMIZI ODA DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU?

Kumru’nun yaşadıkları da pek çocuğun ve sonrasında kadının yaşadığı gerçek olaylar. Aslıhan Gürbüz de oyunculuğu ile Kumru karakteriyle beğeni topluyor.

Bu hafta Kumru’nun hikayesinin biteceği düşünülüyordu ama beklendiği gibi olmadı. Çünkü Kumru, geçtiğimiz hafta utanarak anlatacağı bir gerçeği daha anlatıp bitireceğini söylemişti.

Fakat hala anlatacağı bazı olaylar olduğu ve bir sonraki hafta da dizide yer alacağı anlaşıldı. Doktor Hanım, Kumru’yu uğurlarken, haftaya da beklediğini söyledi. Böylece Kumru’nun hikayesindeki bazı boşluklar bir sonraki hafta yayınlanacak bölümde dolacak. Muhtemelen Kumru’ya da gelecek hafta veda edeceğiz.

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Bu arada Aslıhan Gürbüz de ınstagram sayfasından aşağıdaki paylaşımı yaparak, oynadığı karakterin kendisine de çok şey kattığını ifade eden “Söylediklerin en tesirli ilaçtan bile daha büyük şifa oluyor bana” sözlerini not düştü…

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Kırmızı Oda dizisi Aslıhan Gürbüz
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