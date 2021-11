Kırmızı Oda'nın Pembe'si Meltem Cumbul'un eski sevgilisinin kim olduğunu duyan şaşıp kaldı!

Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna 'Pembe' karakteriyle dahil olarak sevenlerini heyecanlandıran Meltem Cumbul'un, bir dönem Kıvanç Tatlıtuğ ile aşk yaşadığını duyanlar şaşıp kaldı.

2002 yılında Best Model of Turkey, ardından Best Model of the World seçilerek dikkat çeken yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Aşk-ı Memnu dizisiyle fırtınalar estirdiği dönem, kendisinden 13 yaş büyük meslektaşı Meltem Cumbul ile aşk yaşadı.

Aşklarını göz önünde yaşamayı tercih eden ikili, magazin gündeminin en dikkat çeken çiftleri arasında yer alıyordu.

Cumbul ve Tatlıtuğ, 2009 yılında ayrılık kararı aldılar. İddiaya göre, o dönem Aşk-ı Memnu dizisinde oynayan Kıvanç Tatlıtuğ'un, Beren Saat ile yemek yemesi, sevgilisi Meltem Cumbul'u kızdırmıştı.

Cumbul'un kıskançlık krizine girmesi sonrası, hesap vermekten sıkılan Tatlıtuğ, Cumbul'dan ayrıldı.

Şimdilerde, magazin dünyasının tozlu rafları arasında kaybolan bu aşkı duyanlar şaşkına dönüyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, 2017 yılında katıldıkları bir partiye Meltem Cumbul'un gelmesinden rahatsız olup evlerinin yolunu tutmuşlardı.