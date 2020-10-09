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Kırmızı Oda Osman kimdir? Kırmızı Oda Osman’ın hastalığı ne? Düdük çalan çocuk kimdir?

09.10.2020 23:50 | Son Güncelleme:
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Kırmızı Oda Osman kimdir? Kırmızı Oda Osman’ın hastalığı ne? Düdük çalan çocuk kimdir?

Ekranların reyting rekorları kıran ve izleyen herkesi gözyaşlarına boğan dizilerinden Kırmızı Oda dizisinin yeni bölümünde Kırmızı Oda Osman karakteri dikkat çekti. Kliniğe düdük çalarak giren ve hikayesi ilgiyle takip edilen karakterle ilgili çok sayıda araştırma yapılmaya başlandı. Peki, Kırmızı Oda Osman kimdir? Kırmızı Oda Osman’ın hastalığı ne? Düdük çalan çocuk karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...

Kırmızı Oda dizisi ekranlara geldiği cuma akşamları televizyon izleyicilerini her bölümüyle ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Son yayınlanan bölümdeki düdük çalan çocuk karakteri de sosyal medyada oldukça konuşuldu. İzleyenleri büyük bir üzüntüye ve gözyaşına boğan Kırmızı Oda Osman karakteri ve hastalığı izleyiciler tarafından da araştırılmaya başlandı. Peki, düdük çalan çocuk kimdir? Rolü kim canlandırıyor? Emir Özyakışır kimdir? Karakterin hastalığı nedir? İşte detaylar...
Kırmızı Oda Osman kimdir? Kırmızı Oda Osman’ın hastalığı ne? Düdük çalan çocuk kimdir?

KIRMIZI ODA OSMAN KİMDİR?

Kırmızı Oda Osman karakterini çocuk oyuncu Emir Özyakışır canlandırıyor. Emir Özyakışır Kırmızı Oda dizisinde üç hafta boyunca konuk oyuncu olarak rol alacak. İzleyiciler tarafından Emir Özyakışır kaç yaşında sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Başarılı oyuncunun 2011 İstanbul doğumlu yani 9 yaşında olduğu biliniyor. Daha önce Şampiyon dizisinde Güneş karakterini ve Gülperi dizisinde Can karakterini canlandıran oyuncu Masum Değiliz ve Bu Şehir Arkandan Gelecek gibi yapımlarda da rol aldı.

Oyuncu, Kırmızı Oda dizisindeki Osman karakteriyle de izleyiciler tarafından oldukça sevildi. Oyuncunun ailesi ve sosyal medya ajansı tarafından yönetilen emirozyakisir adlı Instagram hesabında da 97 bin takipçisi bulunuyor. Özyakışır daha önce çok sayıda reklam filminde de rol aldı.

KIRMIZI ODA OSMAN’IN HASTALIĞI NE?

Kırmızı Oda dizisinde Osman karakteri klinikte tedavi olmak amacıyla kliniğe geliyor. Osman ile doktor Ayşe ilgileniyor. Bazı izleyiciler tarafından Kırmızı Oda düdük çalan çocuk olarak anılan ve izleyen herkesi hayat hikayesi ile gözyaşlarına boğan Osman karakteriyle ilgili olarak sosyal medyada çok fazla yorum yapıldı. Osman’ın gözleri önünde annesinin öldüğü biliniyor.

Bu acı kaybı bir türlü kabullenemeyen Osman annesine sesini duyurabilmek için düdüğe üflüyor. Düdük elinden alındığında ise kusmaya başlıyor. Osman karakteri annesinin kaybı ile konuşmaktan vazgeçiyor. Şimdi televizyon izleyicileri ve sosyal medya kullanıcıları tarafından dizinin ilerleyen bölümlerinde Osman’ın klinikte nasıl bir yolculuk yaşayacağı merakla bekleniyor.

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