Kırmızı Oda Osman kimdir? Kırmızı Oda Osman’ın hastalığı ne? Düdük çalan çocuk kimdir?

Kırmızı Oda dizisi ekranlara geldiği cuma akşamları televizyon izleyicilerini her bölümüyle ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Son yayınlanan bölümdeki düdük çalan çocuk karakteri de sosyal medyada oldukça konuşuldu. İzleyenleri büyük bir üzüntüye ve gözyaşına boğan Kırmızı Oda Osman karakteri ve hastalığı izleyiciler tarafından da araştırılmaya başlandı. Peki, düdük çalan çocuk kimdir? Rolü kim canlandırıyor? Emir Özyakışır kimdir? Karakterin hastalığı nedir? İşte detaylar...



KIRMIZI ODA OSMAN KİMDİR?

Kırmızı Oda Osman karakterini çocuk oyuncu Emir Özyakışır canlandırıyor. Emir Özyakışır Kırmızı Oda dizisinde üç hafta boyunca konuk oyuncu olarak rol alacak. İzleyiciler tarafından Emir Özyakışır kaç yaşında sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Başarılı oyuncunun 2011 İstanbul doğumlu yani 9 yaşında olduğu biliniyor. Daha önce Şampiyon dizisinde Güneş karakterini ve Gülperi dizisinde Can karakterini canlandıran oyuncu Masum Değiliz ve Bu Şehir Arkandan Gelecek gibi yapımlarda da rol aldı.

Oyuncu, Kırmızı Oda dizisindeki Osman karakteriyle de izleyiciler tarafından oldukça sevildi. Oyuncunun ailesi ve sosyal medya ajansı tarafından yönetilen emirozyakisir adlı Instagram hesabında da 97 bin takipçisi bulunuyor. Özyakışır daha önce çok sayıda reklam filminde de rol aldı.