Kırmızı Oda'ya bu hafta hangi oyuncu konuk olacak? Kırmızı Oda 2. bölüm fragmanı yayınlandı!

İntiharın eşiğindeyken kızı tarafından kurtulan Meliha, acı dolu hayatını doktor hanıma anlattı. Konuştukça ekran başındakileri hüzne boğan Meliha, konuşarak az da olsa dertlerine çare bulmayı başardı. Bölümdeki bir konu ise Mehmet ve Nesrin'in ilişkisiydi. Paranoid bozukluk hastalığı bulunan Mehmet, eşine uyguladığı şiddeti doktor hanıma anlattı.

‘Kırmızı Oda’nın ikinci bölümünde hukuk fakültesinden birincilikle mezun olmasına karşın tuhaf karakteri ve davranışlarıyla Doktor Hanım’ı hayli zorlayan Alya ile, öfke problemiyle başa çıkmaya çalışan Mehmet ve intihar girişiminin ardından hayata tutunmaya çalışan Meliha’nın hikayelerindeki yeni gelişmeler ekrana gelecek.

KIRMIZI ODA KONUSU NEDİR?

Psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatlarının anlatılacağı “Kırmızı Oda”da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak.Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.



