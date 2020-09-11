Kırmızı Oda'ya bu hafta hangi oyuncu konuk olacak? Kırmızı Oda 2. bölüm fragmanı yayınlandı!

Yapımını OGM Pictures’ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserinden uyarlanan senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt’un kaleme aldığı ‘Kırmızı Oda’ ikinci bölümü ile 11 Eylül Cuma akşamı TV8’de ekrana gelecek. Kırmızı Oda'nın yeni bölümüne Melisa Sözen konuk olacak.
‘Kırmızı Oda’nın ikinci bölümünde hukuk fakültesinden birincilikle mezun olmasına karşın tuhaf karakteri ve davranışlarıyla Doktor Hanım’ı hayli zorlayan Alya ile, öfke problemiyle başa çıkmaya çalışan Mehmet ve intihar girişiminin ardından hayata tutunmaya çalışan Meliha’nın hikayelerindeki yeni gelişmeler ekrana gelecek.
Kırmızı Oda'nın başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı yer alıyor.
İntiharın eşiğindeyken kızı tarafından kurtulan Meliha, acı dolu hayatını doktor hanıma anlattı. Konuştukça ekran başındakileri hüzne boğan Meliha, konuşarak az da olsa dertlerine çare bulmayı başardı. Bölümdeki bir konu ise Mehmet ve Nesrin'in ilişkisiydi. Paranoid bozukluk hastalığı bulunan Mehmet, eşine uyguladığı şiddeti doktor hanıma anlattı.
Psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatlarının anlatılacağı “Kırmızı Oda”da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak.Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.
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