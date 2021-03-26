Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı izle, Recai sevgisiz geçen çocukluğunu anlatıyor

Her Cuma saat 20:00'da yayınlanan TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Yayınlanan son bölümde Kumru Fahri'nin hayatına nasıl girdiğini ve onlar için yaptığı iyiliklerden Doktor Hanım'a bahsetmişti. Peki Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM FRAGMANI (30. BÖLÜM)

Kırmızı Oda dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

KIRMIZI ODA SON BÖLÜM ÖZETİ (29. BÖLÜM)

Kumru, Fahri'nin hayatına nasıl girdiğini, kızı ve kendisi için yaptığı iyilikleri Doktor Hanım'a anlatırken; Fahri'nin söylemiş olduğu sözler ise Kumru'yu oldukça şaşırtır. Nazlı, Doktor Hanım'ın tavsiyeleriyle içindeki öfkeden kurtulup yalnız başına yeni bir hayat inşa eder. Haluk, Nazlı'daki bu değişikliği görüp ondan etkilenir. Sadi, Mehmet'le beraber bir çete liderinin eline düştükten sonra başlarına gelen olayları Doktor Hanımla paylaşır.

