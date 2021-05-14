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Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı izle | Zafer ve Mitra arasında neler oluyor?

14.05.2021 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'de yayınlanan sevilen dizi Kırmızı Oda, her Cuma akşamı izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Son bölümde Mitra babası evi terk ettikten sonra yaşadığı zorlukları ve kurduğu hayal dünyasını Doktor Hanım'la paylaşmıştı. Peki Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı ve detaylar...

Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı izle | Zafer ve Mitra arasında neler oluyor?

Her Cuma saat 20:00'da TV8'de yayınlanan sevilen dizi Kırmızı Oda, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor. Yayınlanan son bölümde Mitra babası evi terk ettikten sonra yaşadığı zorlukları ve kurduğu hayal dünyasını Doktor Hanım'la paylaşmıştı. Peki Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM FRAGMANI (37. BÖLÜM)

Kırmızı Oda dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

KIRMIZI ODA SON BÖLÜM ÖZETİ (36. BÖLÜM)

Kırmızı Oda'nın 36. bölümünde Nihal, Zafer'le ilişkisini gözden geçirir ve onunla ayrılmak istediğini söyler. Bunu beklemeyen Zafer ise bu yükün altında fazlaca ezilir ve Nihal'den ayrılmayı reddeder. Mitra ise babası evi terk ettikten sonra yaşadığı zorlukları ve kurduğu hayal dünyasını Doktor Hanım'la paylaşacaktır. Sadi, Azra ile tanışmasının ardından yaşadığı süreci ve Miço'ya olan büyük özlemini Doktor Hanım'la konuşur.

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TV8 Kırmızı Oda dizisi
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