Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı | “Bu neyin çaresizliği?”

Sevilen dizi Kırmızı Oda Cuma akşamı TV8 ekranlarında 31. Yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kırmızı Oda dizisinin başrollerinde Doktor Hanım rolüyle Binnur Kaya, Doktor Piraye rolüyle Tülin Özen ve Doktor Deniz rolüyle Burak Sevinç yer alıyor. Dram ve psikoloji türünde yer alan dizi, Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi adlı romanından uyarlanıyor.

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KIRMIZI ODA SON BÖLÜM ÖZET

Kırmızı Oda'nın 30. Bölümünde; Doktor Hanım, eşi Zafer’le mutlu bir hayatı olduğunu ve kendisini el üstünde tuttuğunu söyleyen Nihal’in (Esra Ronabar) zamansız bayılmalarının nedenini çözmeye çalışır. Zafer ise (Yiğit Özşener) evliliğindeki sorunlarla ilgili zekice tespitleri ile Doktor Hanım’ı şaşırtır.

Recai (Gökhan Yıkılkan), eşine karşı kötü davranışlarına Nazlı’nın kendisine gösterdiği yoğun ilginin sebep olduğunu kabul eder. Doktor Hanım da Recai’nin geçmişine inerek hissettiği değersizlik duygusunun kaynağını çözmeye çalışır.

Sadi’nin (Erkan Petekkaya) Abdullah’ın çetesinin içindeki hikayesi devam ederken, çeteye yeni katılan Emre ile ilgili verdiği sır Doktor Hanım’ı etkiler. Sadi, yaşadıklarını anlatırken ufak çaplı bir kriz geçirir.