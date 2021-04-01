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Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı | “Bu neyin çaresizliği?”

01.04.2021 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülseren Budayıcıoğlu’nun romanından uyarlanan Kırmızı Oda dizisi, izleyiciler tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor. Kırmızı Oda dizisi Cuma akşamı TV 8 ekranlarında yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Doktor Hanım’ın yeni hastası olan Nihal ile ilgili daha detaylı bilgilere ulaşılıyor. Deli Sadi ise mutu bir hayatı ve ailesi olduğundan bahsederken geçmişindeki hatıralardan utandığını itiraf ediyor.

Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı | “Bu neyin çaresizliği?”

Sevilen dizi Kırmızı Oda Cuma akşamı TV8 ekranlarında 31. Yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kırmızı Oda dizisinin başrollerinde Doktor Hanım rolüyle Binnur Kaya, Doktor Piraye rolüyle Tülin Özen ve Doktor Deniz rolüyle Burak Sevinç yer alıyor. Dram ve psikoloji türünde yer alan dizi, Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi adlı romanından uyarlanıyor.

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KIRMIZI ODA SON BÖLÜM ÖZET

Kırmızı Oda'nın 30. Bölümünde; Doktor Hanım, eşi Zafer’le mutlu bir hayatı olduğunu ve kendisini el üstünde tuttuğunu söyleyen Nihal’in (Esra Ronabar) zamansız bayılmalarının nedenini çözmeye çalışır. Zafer ise (Yiğit Özşener) evliliğindeki sorunlarla ilgili zekice tespitleri ile Doktor Hanım’ı şaşırtır.

Recai (Gökhan Yıkılkan), eşine karşı kötü davranışlarına Nazlı’nın kendisine gösterdiği yoğun ilginin sebep olduğunu kabul eder. Doktor Hanım da Recai’nin geçmişine inerek hissettiği değersizlik duygusunun kaynağını çözmeye çalışır.

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Sadi’nin (Erkan Petekkaya) Abdullah’ın çetesinin içindeki hikayesi devam ederken, çeteye yeni katılan Emre ile ilgili verdiği sır Doktor Hanım’ı etkiler. Sadi, yaşadıklarını anlatırken ufak çaplı bir kriz geçirir.

Diğer yanda Piraye ve Deniz, aldıkları önemli kararı kliniğe duyurur.

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KIRMIZI ODA KONUSU

Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.

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Anahtar Kelimeler:
Kırmızı Oda dizisi Binnur Kaya
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