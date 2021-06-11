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Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı!| Nurcihan, Mitra ile karşılaşıyor!

11.06.2021 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'de yayınlanan Kırmızı Oda dizisi her Cuma akşamı izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Son bölümde Mitra, Zafer'in Vahit'in oğlu olduğunu öğrenince büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı. Peki Kırmızı Oda yeni bölümde neler olacak? Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı!| Nurcihan, Mitra ile karşılaşıyor!

Her Cuma saat 20:00'da TV8'de yayınlanan Kırmızı Oda dizisi, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor. Yayınlanan son bölümde Mitra, Zafer'in Vahit'in oğlu olduğunu öğrenince büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı. Sadi'nin yaşamında ise Miço ile ilgili hiç beklenmeyen ani bir gelişme meydana gelmişti. Peki Kırmızı Oda yeni bölümde neler olacak?

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM FRAGMANI (41. BÖLÜM)

Kırmızı Oda dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

KIRMIZI ODA SON BÖLÜM ÖZETİ (40. BÖLÜM)

Kırmızı Oda dizisinin 40. bölümünde Mitra, Zafer'in Vahit'in oğlu olduğunu öğrenince büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştır. Doktor Hanım çaresizlik içerisinde Mitra için bir çözüm yolu arayacaktır. Zafer (Yiğit Özşener), Mitra'nın kendisini restoranda bırakıp gitmesine hayıflanor ve suçu kendinde ararken, babası Vahit'in Doktor Hanım'a yazmış olduğu duygu yüklü veda mektubunu da ona verir.

Sadi ise Azra ile ilişkilerinden dolayı Hamdi Baba ile arası bozulunca tekrardan sokaklara döndüğünü Doktor Hanım'a anlatırken, Sadi'nin yaşamında Miço ile ilgili hiç beklenmedik bir gelişme meydana gelir.

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TV8 Kırmızı Oda dizisi
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