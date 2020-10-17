Kırmızı Oda yeni bölümle geldi... 16 Ekim 2020 Cuma reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

16 Ekim Cuma akşamı reyting yarışında TV'de birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. Dün akşam ekranlarda; Kırmızı Oda, Hercai, Ramo, Arka Sokaklar, Babil, Çocukluk ve Payitaht Abdülhamid dizileri kıyasıya yarıştı. 16 Ekim 2020 Cuma reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor. İşte dün akşamki reyting sonuçları açıklamadan yayınlanan diziler ve programlar...
Koronavirüs salgınından dolayı evde vakit geçiren vatandaşlar TV programlarını izleyerek zaman geçirmeye çalışıyor. Peki Cuma günü hangi diziler ve programlar kıyasıya yarıştı?
ATV'de öğleden sonra yayınlanan ve izleyicinin takip ettiği Esra Erol'da programının ardından akşam kuşağında Hercai dizisi seyirciyle buluştu.
Dün Show TV'de akşam kuşağında, izleyiciyi ekranlara kilitleyen Ramo dizisi yayınlandı.
Kanal D'de akşam kuşağında ise Kanal D Ana Haber Bülteni'nden sonra yıllardır ekranlarda olan dizi Arka Sokaklar yayınlandı.
Star Tv'nin akşam kuşağında Ana Haber Bülteni'nden sonra Babil dizisi izleyicisinin karşısına çıktı.
Fox TV'de ise öğleden sonra sırasıyla; Zuhal Topal'la Sofrada, Selçuk Tepeli ile Ana Haber ve sevilen dizi Çocukluk ekranlara geldi.
TRT1 ekranlarında ise akşam kuşağında, Payitaht Abdülhamid dizisi izleyici ile buluştu.
TV 8 ekranlarında gündüz kuşağında Doya Doya Moda yarışmasından sonra En Şık Benim yayınlandı. Akşam kuşağında ise reyting rekorları kıran Kırmızı Oda dizisi ekranlara geldi.
TV ekranlarının iddialı dizileri dün akşam kıyasıya yarıştı. 16 Ekim Cuma reyting sonuçları belli oldu mu araştıran vatandaşlara, dün akşam yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları total rakamlara göre henüz açıklanmadı. Dün akşam reytinglerde kim birinci oldu açıklandığı zaman haberimizde olacaktır.
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